Mezőkeresztes, ahová bármikor visszajöhet

Nyolcvanadik születésnapján, július 8-án avatták föl Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész szobrát Mezőkeresztesen. Király Róbert szobrászművész alkotását Koncz Tekla és Koncz Regina leplezték le.

A magyar kultúra meghatározó alakja és példát mutat a jövő nemzedéknek.” Majoros János

Higgyenek magukban

Az ünnepségen Tállai András, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy hősök kellenek a mindennapokban is. Koncz Gábor nem csak hősöket alakított, maga is népmesei hős, aki szerencsét próbált, s elnyerte a fele királyságot. Az ország egyik legismertebb művésze nem felejtette szülőfaluját. Életútja azt példázza a keresztesieknek, higgyenek magukban, dolgozzanak keményen és ne feledjék, honnan jöttek.

Majoros János polgármester arról beszélt, hogy a településképet a lakosok formálják, s az is fontos, hogy emlékezzenek arra, aki sokat tett a településért, nyomot hagy a történelemben. Koncz Gábor is ilyen személy, a város díszpolgára, aki a magyar kultúra meghatározó alakja és példát mutat a jövő nemzedéknek. Akárcsak Király Róbert, ő is köszönetet mondott azoknak, akik támogatták a szobor megalkotását.

Koncz Gábor arról beszélt, az élethez a meg nem oldott feladatok kötik az embert, az egyik ilyen volt a szobor elkészülte, s ez a legszebb nap az életében. Köszönetet mondott érte, s kifejtette, azt szeretné, ha neki nyugodt finise, unokáinak pedig erős startja lenne az életben. Arról is beszélt, történhet bármi a világban, az embernek a legfontosabb a legszűkebb környezete, a barátok, a család, az otthon, ahová bármikor visszajöhet. Beszélt színházváltásáról, arról, hogy az Újszínházhoz való csatlakozása miatt sokan „lőttek rá”, de szerinte az nem cél, hogy az embert mindenki szeresse.

Emlékek

Felidézett számos ifjúkori emléket, így azt, amikor már több sikeres filmszerep után apja hazahívta aratni, s jött is, mert naplopónak nézte volna. Felelevenítette édesanyját, akinek bevezette a házba a villanyt és a vizet, s fizette is a számlákat, de anyja spórolni akart neki, s a százwattos izzókat 15-ösre cserélte. Azt is elmesélte, amikor jó szerepet játszott, anyja szinte mindenért külön járt a boltba, de ha rossz ember szerepét kapta, akkor három hónapig nem látták. Mint mondta, egy ízben a fővárosban édesanyja nála tartózkodott, amikor telefonon keresték egy filmszerep miatt, de mivel rosszat kellett volna játszania, édesanyja közölte a gyártásvezetővel, hogy nem vállalják. Koncz Gábor elmondta, a mai napig bántja, hogy nem ért haza édesanyjához, amikor ő elment.

A színművész elárulta, egész életében vetett, most aratni szeretne ezzel a szoborral. Szerinte Isten szereti, hiszen hagyta megérni a 80 évet, de „tartozik is”, mert 4 évig mindig ministrált neki. Most azt kéri viszonzásul, hogy figyeljen rá még egy darabig.

– TB –

