Mézeskalácsot vittek a gyerekek Miskolcon

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a Mindenki karácsonyát a Magyar Vöröskereszt Hajléktalanokat Gondozó Központjában. A rendezvénynek több éves hagyománya van már a megyeszékhelyen, de még hosszabb ideje nyúlik vissza a története a Vöröskereszt égisze alatt, hiszen a Mindenki karácsonyát akkor is megrendezték már, amikor még nem létezett a miskolci szállójuk.

Főként télen, a krí­zis időszakban a háromszázat is meghaladja azon rászorulók száma, akikről folyamatosan gondoskodnak a gondozó központban. A hideg idő beköszöntével jelenleg is szinte teljes kapacitáson működnek. Ahogy az elmúlt években már megszokott a központban, ezúttal is műsorral kedveskedtek a karácsonyfa mellett a gondozottaknak.

A tehetséggondozásban részt vevő felsős gyerekek szívesen segítenek.” Madzinné Ortó Ildikó

Meglepetések

A délutáni ünnepi műsor és vacsora előtt azonban már az ebédnél is meglepetés várta a hajléktalanokat, hogy még ünnepibb legyen az egyébként töltött káposztából, és lekváros kalácsból álló ebéd. Mint Madzinné Ortó Ildikótól, az MCC FIT Fiatal Tehetség Program miskolci régióvezetőjétől megtudtuk, a Mathias Corvinus Collegiumból érkeztek szülőkkel és gyerekekkel együtt, hogy a saját maguk által sütött mézeskaláccsal lepjék meg az itt élőket. A tehetséggondozásban részt vevő felsős gyerekek szívesen segítenek, a célja az intézménynek az, hogy a jobb sorsban élő fiatalok is lássák a nehezebb körülmények között élők helyzetét, és így érzékenyítsék őket irányukba.

