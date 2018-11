Mézeskalácsból ajándék Miskolcon

Több kézműves szakkör után jelenleg a Móra Ferenc Könyvtárban láthatók Kolosai Katalin pedagógus, mézeskalács-művész alkotásai, akinek szép hobbija mára a nagyközönség előtt ugyanúgy ismert.

– Három éve foglalkozom mézeskaláccsal, ami onnan ered, hogy a három gyerekemmel sokat utaztunk, amikor még kicsik voltak. Mivel a mézes sütemények és a dió sokáig elállnak, viszont nagyon laktatóak, ezért rendszeresen azzal készültem az útra. Később, az ünnepek alkalmával az egész család közösen készítette el az édességet, és a kicsik bekapcsolódtak a díszítésbe is. Mostanra a gyerekeim felnőttek, de a sütés iránti szenvedélyem megmaradt. Aztán egyszer csak rátaláltam egy érdekes oldalra, ahol sütőtanfolyamokat hirdettek, ahová én is beneveztem, és ezt követően is tovább fejlesztettem a tudásomat – mesélte Kolosai Katalin.

Szemléletformálás a cél

Első kiállítása után folytatásban is gondolkodik a művész.

– Egyelőre szabadidőmben foglalkozom csak mézeskalács-készítéssel, de a visszajelzések alapján nem kell szégyenkeznem a minőség miatt. A mostani kiállításra is a könyvtár vezetője, jó barátnőm kért föl. A tárlatot még tovább lehetne bővíteni, nem zárkózom el a jövőben hasonló kezdeményezésektől és kézműveskedéssel egybekötött kamara bemutatókat is vállalok. Eredetileg nem az volt a fő célom, hogy kiállítási tárgyakat készítsek. Viszont ha ezzel képesek vagyunk a szemléletformálásra, akkor szívesen vállalkozom rá. Ezzel talán fel tudjuk hívni az emberek figyelmét, hogy érdemes belefogni egy komoly hobbiba, amiből olyan hasznos tevékenység, elfoglaltság kerekedik, amiből öröme származik az embereknek – foglalta össze az alkotó.

Nem csak karácsonyra

Manapság reneszánszát éli a mézeskalács-fogyasztás és -felhasználás.

– A mézeskalács készítés a népművészetünkből maradt ránk, ahol leginkább a vásárokon találkozhattunk vele. Egy ideje azonban nem élelmiszerként, hanem ajándéktárgynak készítem a mézeskalácsokat. A legtöbben karácsonyra vagy ballagásra igényelnek tőlem rendelést, de cégekkel és esküvőszervezőkkel is kapcsolatban állok már évek óta. Gyakorlatilag bármilyen mintával, logóval ellátott süteményt meg tudok sütni, amelyeket lehetőleg természetes alapanyagokból álló díszítéssel színezek. Napjainkra egészen átalakult a mézeskalács szerepe, szinte bármilyen ünnepkörhöz kapcsolódva szívesen fogyasztják. Mindemellett fölajánlásokat is szoktam tenni, legutóbb a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ötvenéves fennállásának évfordulójára sütöttem a diákoknak mézeskalácsot. Az olvasók felé pedig egyszerű recepttel készültem – mondta.

Mézeskalács recept

Hozzávalók: negyed kiló méz, fél kiló liszt, 10 deka vaj vagy margarin, 10 deka cukor, 1 egész tojás és 2 sárgája, 1 csapott kávéskanál szódabikarbóna, citromhéj, fahéj, vagy őrölt szegfűszeg.

Elkészítés: A meleg mézben feloldjuk a vajat, hozzáadjuk a mézet, lisztet, cukrot, tojást, szódabikarbónát és a tésztát simára gyúrjuk. Aztán citromhéjjal, fahéjjal, esetleg szegfűszeggel ízesítjük az egészet. Fél centi vastagra nyújtjuk a tésztát, és kis pogácsaszaggatóval kiszúrjuk a darabokat. Tetejét tejfölös tojássárgájával megkenjük, és felül laposra vágott fél mandulával, vagy dióval díszítjük.

ÉM-DA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA