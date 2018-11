Mézes-mázaskodás Miskolcon

Az adventi időszakhoz hűen megnyílt Kolosai Katalin mézeskalács kiállítása a Móra Ferenc Könyvtárban, ahol az egészen hétköznapi mintáktól és díszítésektől kezdve, a változatos színű alkotásokig mindenféle édes csoda látható.

– A könyvtár vezetője, Tumikné Csurák Ágnes, aki régi jó barátnőm, vett rá, hogy hozzam el a munkáimat a könyvtárba. Szerette volna, ha megmutatom az olvasóknak, hogy mennyi mindent lehetséges mézeskalácsból alkotni. Három éve foglalkozom ezzel, és kézműves foglalkozást is vezettem már a könyvtárban – osztotta meg Kolosai Katalin, akinek szakmája a mézeskalács-készítés.

© Fotó: Bujdos Tibor

– A mézeskalácsozásnak régi hagyománya van Magyarországon és a legtöbb jól ismert minta és díszítés a népművészetből maradt ránk. Ezek között lehet említeni a szívet, a huszár formát és a nyaklánc füzért. Napjainkban reneszánszát éli ez a műfaj és sokan hobbiként kezdtek vele foglalkozni. Lassan a mindennapokba is bevonul a mézeskalács, a legkülönbözőbb területeken lehet vele találkozni, például egyedi ajándéktárgyként, vagy logóval ellátva. A kiállítás most a karácsony jegyében készült, de hoztam egy vitrint, amely a hétköznapokban is szép díszítőeleme lehet a lakásnak – mutatta be a művész.

