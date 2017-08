Mézes Anci körül zümmögtek a gyerekek az ÖKO Napköziben

Ez az a tábor, ahol sok más mellett a szervezők megmutatják Miskolc sokszínűségét, természeti és kulturális értékeit. Beltéri és kültéri felfedező, kreatív foglalkozások keretében forgószínpadszerűen haladnak végig természettudományos, a néprajzi és a konyhai szakmai napokon, kirándulásokon.

Kincskereső úton

– A gyerekek részben vagy egészben ismerték egymást: valaki a bükki táborunkból, de vannak rokonok, szomszédok is – invitált beljebb Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet Alapítvány munkatársa. – A hétfői eső arra alkalmas volt, hogy amolyan kis csapatépítést rendezzünk. Origamiból hajtogattunk békát, virágokat.

Elkezdtünk a méhek életéről beszélgetni, filmet nézni, hiszen kedd délutánra vártuk a bükkaranyosi méhészt, Mézes Ancit. Vele régóta kapcsolatban vagyunk. Van egy kitűnő programja, amiben a gyerekeknek gyakorlatban is bemutatja a méhészkedés alapjait.

Kedden délelőtt azonban – és hétfőn délután is – egy úgynevezett Kincskereső útvonalat jártak be az ÖKO Napközi-sek.

– Az alapítvánnyal az elmúlt 10 évben olyan 10-12 Kincskereső útvonalat hoztunk létre Lillafüredtől a Baráthegyen át az Avasig – mondta. – Érdekesség ennek kapcsán, hogy a múlt héten egy békéscsabai család hívott fel, hogy zárva a kocsma, ahol a kincskereső ládika volt. Behívtam őket az alapítványhoz, ahol pecsételhettünk végül, hiszen minden útnak van egy üzenete.

Kedden a Ruzsinszőlő nyomában jártak a gyerekek. „Ott, ahol lakótelep áll, és nem szőlő” – tette hozzá.

– 50-60 megfigyelési szempont van egy-egy útban, olyanok, amire nem is gondolnánk. A térképhez van szöveges tájékoztató is – mutatta a térképet. – A Szilvás utca például nem hasra ütésre kapta a nevét, hiszen gyümölcsösök is voltak az Avason. Ezzel a lokálpatriotizmust igyekszünk erősíteni a gyerekekben. Nemcsak olvasunk róla, hanem megfogjuk, megnézzük. Ez a 3,5 kilométer nem sok, ám mivel egyfajta szellemi kaland is, el lehet benne fáradni.

Jók a programok

A 10 éves Csicsatkó Máténak nagyon tetszik a tábor, több ismerőse mellett az unokatestvére is „napközis”.

– Először vagyok itt, de nagyon tetszik! – jelentette ki. – Voltam eddig két táborban, az egyik ottalvós volt. Itt jók a programok, sok a kaland. Mézkészítés? Inkább a méz érdekel, megenni jobb.

Unokatestvérét Mátrai Lászlónak hívják és Dunakesziről érkezett.

– Sok mindent csináltunk, jó a napközi – felelte. – A túra és a kincskeresés nagyon tetszik. Az a jó benne, hogy kalandos.

Kavalecz Béláné Anci vagyok Bükkaranyosról – így mutatkozott be az ÖKO Napközi tegnapi „fő vendége”, aki méhész.

– A méhész feladata, hogy megtanítsa a gyerekeknek azt is, hogy az a méhecske mennyit dolgozik azért, hogy mi mézet ehessünk. Tudják a gyerekek, hogy a méhek milyen jótékonyak, ügyesek, mennyit tesznek értünk – fogalmazott kérdésünkre.

A legnagyobb félreértések egyike a méhész szerint az, hogy darázsszúrásról számol be a híradó, ám méhkaptárt mutatnak a vágóképen.

– Az egyiknek fullánkja van, a másik többször szúr – mondta. – A gyerekek fogékonyak a méhek életére is, míg a felnőttek inkább rácsodálkoznak minderre. Nekünk, méhészeknek kötelességünk tanítani, felvilágosítani az embereket.

Kérdésünkre, hogy hol van jó méz, úgy felelt: a kis méhészeknél, akik minden faluban fellelhetőek. Arról, hogy mennyire jellemzőek a női méhészek, azt felelte: vannak női méhészek, ám a méhészet 100 százalékig férfimunka.

Elmenőben Levente szalad utánam: „Jó és izgalmas a tábor, vannak ismerőseim is. Megtanulunk majd tüzet is rakni, na azt nagyon várom!”

– Juhász-Léhi István –

