Messziről is küldtek képet

Rendszeresen közlünk ezen az oldalon kedves kisállatokat (is) ábrázoló fotókat. Szerkesztőnk rendszerint fotósaink és nagy hírügynökségek képeiből válogat. Amikor a napokban arra jutottunk, hogy szívesen teret adnánk olvasóink ilyen fotográfiáinak is, nem is gondoltuk, mennyien élnek majd a lehetőséggel felhívásunk nyomán. Sok szép és jól komponált felvétel érkezett megyénkből és távolabbról, például Angliából is az eszak@eszak.hu címünkre. Erről olvasóink is meggyőződhettek, hiszen folyamatosan közöljük a képeket.

Hiába tartjuk nehéz mesterségnek kisállatot – öntörvényű és kíváncsi kutyát, macskát – fotózni, de a tapasztalat, a szeretet és az odafigyelés tényleg csodákra képes. Köszönjük szépen a felvételeket, és továbbra is várjuk ezeket.

ÉM

Gyönyörű macska a távolból London, Miskolc - A méltóságteljesen viselkedő cica neve Thor, gazdáival, Dávid Norbertékkel él Angliában. Tovább a cikkhez

Ábrándos tekintetű Hektor Miskolc - A három hónapos kutyuska neve: Hektor. A fotót Keligerné Erika küldte Léhről. Továbbra is várjuk az olvasóink kedvenceiről készült képeket: eszak@eszak.hu. Tovább a cikkhez

Téli séta Miskolc - Az egyik szemem mindig a gazdit keresi. Tovább a cikkhez

Dominó, az energiabomba Miskolc – Fekete Dóra küldte ezt a képet Dominóról, a másfél éves, keverék fiú kutyusról. „Nagyon szeretjük, igazi családtag. Igazi kis energiabomba. A Miskolci Állategészségügyi Telepről fogadtuk örökbe” – írta levelében. ÉM Tovább a cikkhez

Őszinte barátságban Miskolc – Bogyó és Foltos örökbefogadott kedvencek. Őszinte közöttük a kutya-cica szeretet, kicsi koruk óta – árulta el ózdi gazdijuk, Molnár Zita. ÉM Tovább a cikkhez

Keleti kényelem Miskolc - Balovics Petra Hatidzse nevű kedves kis cicájáról küldött be egy valóban elbűvölő képet. Tovább a cikkhez

