Mesés tájakon zakatol Miki

Csohány Domitilla Miskolcról elszármazott író és újságíró fejéből és klaviatúrájából különös történetek pattantak ki. Régóta rajong az erdei vasuta­kért, kiskorában zúgott bele a romantikus szerelvénybe, mely az ablaka alatt dudált és haladt el naponta többször is. Az erdő szerelmeseként sokat kirándult Lillafüreden, gyakran barangolt a Bükkben, és természetesen sokat vonatozott.

Szülőföldjét népszerűsíti

Az első könyves szerző most sorozatot ír a hazánkban működő erdei vasutakról, és az első kötetben a szülőföldjét, Miskolcot körbeölelő hegyeket, a környezeti értékeket és a hely élővilágát mutatja be merészen új nézőpontból. A történet főhőse Miki, a mozdony, a megszemélyesített jármű szemszögéből rengeteg ismeretet kapnak az apróságok, akik így játszva tanulnak. De nemcsak a csöppségeket hivatott csiszolni a kemény fedeles, mutatós, képekkel gazdagon illusztrált könyv, hanem a gyermeken keresztül meg akarja szólítani a szülőt és a pedagógust is. Hiszen a kicsik kirángathatják a szabadba a nagyokat, a tanárokat pedig új, hatékony, gyakorlatias, alternatív módszerek elsajátítására sarkallhatja a kötet, mely a sorok között üzen a felnőtteknek is.

Lillafüred, a mesebirodalom

– Lillafüred csodálatos mesebirodalom, ettől magnetikusabb tájat elképzelni sem lehet – áradozott szülőföldjéről az írónő szerdán a miskolci könyvbemutatóval egybekötött vonatozás során, ahol bevallotta, évtizedekkel ezelőtt érintette meg a táj szépsége, és különös kötődés alakult ki benne a kisvasutak iránt.

– Ezt a csodát meg kell mutatnunk a következő generációknak is. Kisvasúton utazni minden korosztály szeret, ez kortalan szenvedély. Az élményközpontú oktatásban hiszek, nem titkolt célom megszerettetni az olvasókkal ezt a leírhatatlanul szép vidéket – magyarázta Domitilla. A friss meseművet Győri Zsolt képei teszik még bájosabbá, a kiadvány minden oldalán pompázatos képek láthatók.

Ez a könyv az első állomása a Kispöfögők című sorozatnak, melynek minden darabja különös, kicsiknek szóló útikönyv lesz, és hazánk szebbnél szebb tájait mutatják be. A sorozat darabjaival kapcsolatos információkat a kispofogok.hu oldalon találnak az érdeklődők.

Természetkedvelésre nevel

– A hazai turizmus fellendülését is szeretnénk elősegíteni a magunk szerény eszközeivel. A gyermekeken keresztül tudjuk befolyásolni a jövőt, remélhetőleg természetkedvelő, kirándulni szerető felnőttek lesznek azokból az apróságokból, akik forgatják ezeket a kedves és hasznos olvasmányokat – hangsúlyozta Baricz Árpád, a könyvet kiadó Beszédírók Kft. munkatársa.

ÉM-JA

