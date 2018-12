Mert mindenkinek kell egy hely!

Az idén tízéves Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület adománygyűjtő nagykövetei a közösségi médiában kampányolnak a jó ügyért.

A Montázs immáron egy évtizede működik ebben a formájában. De mi is a Montázs? Egyszerre színházi műhely, színjáték-oktatással foglalkozó képzési centrum, színházi események szervezője, közművelődési és kulturális projektek kitalálója és szervezője, mindenekelőtt azonban egy hely, amely mindenki számára az alkotó tanulás, a világgal való találkozás, a felszabadult játék és az elmélyült gondolkodás együttes örömét kínálja.

Előadások és próbák

Leendő „otthonának”, a DOKK Humánkikötőnek most segítségre van szüksége, hogy a hosszas tervezés és dédelgetett álomból valóra válhasson, befejezhessék a felújítást, és az alkotni vágyó színjátszó fiatalok a birtokukba vehessék.



A hely saját és pályázati források bevonásával teljes infrastrukturális fejlesztésen megy keresztül, azonban forrásaik végesek. Az épület egy közel 200 m2-es közösségi tér, fogadó- és kiszolgáló helyiségekkel, valamint egy 60 m2-es színház- és előadóteremmel – ez utóbbi befejezéséhez kérnek támogatást. Az adományok segítségével balettszőnyeget szeretnének vásárolni és megfelelő világításrendszert kialakítani az előadások és a próbák számára. Ezért indították el az adománygyűjtő kampányt, amihez nagyköveteket kértek fel.

December 15-ig

A november 15-e és december 15-e között tartó kampány idejére minden nagykövet vállalt valamit a bűvös tízes szám jegyében, amit folyamatosan megoszt a közösségi oldalakon, ezzel toborozva támogatókat és inspirálva másokat is arra, hogy segítsenek.

Amennyiben olvasóink is szeretnének hozzájárulni adománnyal a DOKK (Dráma, Oktatás, Közösség, Kultúra) életre hívásához, a részleteket és a bankszámlaszámot megtalálják a http://montazsegyesulet.hu weboldalon, ahová a kampány után is szívesen várják a felajánlásokat. Illetve az egyesület Facebook oldalán megtekinthető a kampányvideó és a nagykövetek vállalásai is. Mert mindenkinek kell egy hely! – ahogy a kampány mottója is szól.

ÉM-BNE

Sok-sok csokoládé, még több gyermekmosoly - Elvittük a Mikulás ajándékát Miskolc - Sok olyan diákjuk van, aki hátrányos helyzetű családból érkezett. Tele volt az autónk csokoládéval, amikor szerdán megérkeztünk az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeles utcai épületének udvarára. A gyerekek el sem akarták hinni, ho... Tovább a cikkhez

Teljesült a berzéki ovisok álma Berzék, Miskolc - Nincs az évben ennél szebb ünnep, mondta Franz Retzer, miután kiosztotta a berzéki óvodások ajándékát. „Magyar házban a vendéget szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják. Ha nincs cipó, ha nincs kalács, mit tehet az ember, köszönti a vendégeket meleg szer... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA