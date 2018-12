Merjünk hagyatkozni Istenre, Ő tudja, hogy mi a jó nekünk

A betlehemi jászol a legrégebbi eleme a karácsonyi ünnepkörnek, mára az egyetlen, amely a klasszikus, egyházi ünnepre, Jézus születésére emlékezteti a modern karácsonyozókat. Bár a Jézus születésének, illetve a három királyok megérkezésének emléket állító, kisebb-nagyobb betlehemi jászol makett szinte mindenhol jelen van, minden település állít ilyet, a három-négy évtizede még közkedvelt betlehemes játék, illetve élő betlehem megjelenítés mára kikopott, nem könnyű ilyet találni.

Széles összefogással

A ritka kivételek közé tartozik Arnót, ahol éppen néhány éve elevenítették fel az élő betlehem népszokását, amely nemcsak annyiban merül ki, hogy néhányan kiállnak beöltözve némi zenei aláfestéssel, hanem koreográfia mellett, narrátor szöveg- és zeneszámok alatt adják elő Mária és József történetét, a megismerkedésüktől egészen a kis Jézus születéséig. A műsort mindig december 24-én, az éjféli mise előtt adják elő a helyi katolikus templom udvarán, amelyben több mint húszan szerepelnek minden évben, élő állatok, illetve fény-, hangtechnika erősíti.

A templomudvaron próbáltak a szereplők szombaton délután, amikor meglátogattuk őket. Rövid átbeszélés, a szerepek pontosítása után bele is vágtak a próbába, miközben a segítők a jelmezeket ellenőrizték, amit kellett, javítottak, szabtak, varrtak, közben megtudjuk, hogy az egyházközség támogatja a műsort, így biztosítja az anyagi hátteret is a jelmezek beszerzéséhez, javításához, ha szükség van rá.

Hűvös a délután szombaton, miközben a templom tetejéről a fal mellett közlekedők nyakába csepeg a jéghideg víz, Lestál Máté, a program egyik szervezője, szereplője, illetve technikusa bánatosan meg is jegyzi, hogy hétfőig jó eséllyel el fog olvadni a hó, és sárban lesznek kénytelenek előadni a műsort.

– Sebaj, a lényeg, hogy ne essen! – legyint rá, miközben előkészíti a hangosítást a próbához. A betlehemben az egyik pásztor szerepe az övé, ami elég közkedvelt: tíz középiskolás korú fiatal is felteszi a kezét, amikor a szereposztásra rákérdeznek, majd némi hógolyózással ütik el az időt, amíg rájuk kerül a sor a próbán.

Fontos üzenet

Mint megtudjuk Kereki Kristóf kezdeményezte a betlehemi műsort hat éve, aki egy darabig hittantanárként dolgozott Arnóton. Azóta ő már nem dolgozik itt, de a helyiek megszerették a programot, és a szereplők „kemény magja” viszi tovább a műsort minden évben, sőt fejlesztgetik: ma már a betlehemhez egyéb programelemek is kapcsolódnak, mint például a szavalat. Ahogy igaz ez a hittantanár által kezdeményezett, húsvéti passiós játékra is.

– Itt mindenki a klasszikus karácsonyi ünnep, a vallási mondanivaló, a bibliai rész miatt csinálja szívvel-lélekkel, ez számunkra fontos a mai világban is – jelenti ki Máté.

Közben végigpróbálják a műsort átbeszélve, kinek, hol lesz a helye, majd még egyszer, azt is bemérve, hol lesznek a fények, a közönség, miként lesz a legjobban látható minden. Látszik, hogy nem ez az első alkalom, gördülékenyen halad a próba, ami köszönhető Kovács Zsoltnak is, aki instruálja a többieket. Ő is a kezdetektől tagja a csapatnak, József szerepét már sikerrel abszolválta.

– A kereszténység egyik legnagyobb ünnepéről van szó a húsvét mellett. A karácsony, mint Jézus születése, mint az otthon melegének, a szeretetnek az ünnepe, ez minden embernek megérinti a szívét. Egy ilyen nemes feladatra örömmel vállalkozik az ember, József szerepét eljátszani nagy felelősség – még ha nem is a színészi oldalról, hiszen egyszerű eszközeit használjuk a színjátszásnak. Hanem fölvállalni azt, hogy elfogadta Máriát dacára annak, hogy az akkori korszelem szerint ő egy bűnös nő volt – vagy József legalább is így gondolta –, és igent mert mondani az angyalnak. Vagyis a betlehem legnagyobb üzenete, hogy merjünk ráhagyatkozni az Istenre, Ő tudja, hogy mi a jó nekünk, merjük elfogadni, amit kínál, ajánl nekünk, amire kér minket. Ezt a szerepet eljátszani, és ezzel esetleg másoknak örömet szerezni, azt gondolom, hogy szép feladat, ezért is vállaltam – mondja Zsolt, amikor az indíttatásról kérdezzük.

Véleménye szerint egy kistelepülésen mélyebben vannak az ünnep gyökerei, a hagyományok, mint a nagyobb városokban, illetve náluk volt is egyfajta igény a betlehemi műsorra a hívő sereg részéről, hogy valami pluszt adjanak maguknak és egymásnak a szentmisén kívül.

Átélni a jelentőségét

– Igény arra, hogy együtt éljük át ennek a gyönyörűséges történetnek az ízét, én örülnék neki, ha nagyobb településeken is megvalósulna ilyen program. Tudom, hogy az emberek jobban el vannak foglalva, mint régen, kevésbé akarnak időt, energiát szánni egy ilyen rendezvényre, hiszen ezt azért össze kell állítani, gyakorolni karácsony előtt, kevesen érnek rá ilyesmivel foglalkozni. Aki viszont mégis megteszi, az lelkileg nagyon komolyan gazdagodhat, hiszen egy plusz élmény, ami segíti átélni a karácsony tényleges jelentőségét – tette hozzá Kovács Zsolt.

Horváth Imre

