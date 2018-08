Mérjen ki egy kiló lisztet!

Egyedi ötlet megszületésével már sok helyen hozzájuthatunk olyan élelmiszerekhez, melyek csomagolásmentesek, és nem szennyezik a környezetet.

Nincs fölösleges csomagoló

Rengeteg táplálék vész kárba, megmaradnak, majd a szemétben landolnak. Nem beszélve arról, hogy a műanyag csomagolással együtt kerülnek a szemétbe. Ez környezeti károkat okoz, hiszen amíg a lebomlás zajlik, addig üvegházhatású gázok keletkeznek, melyek a globális felmelegedést is okozzák. Miért ne vásárolhatnánk az alapanyagokból éppen annyit, amennyire szükségünk van; és miért ne vihetnénk mi magunk tárolót, amiben hazahozzuk? Lényeg, hogy ne legyen dekára kicsomagolva egyetlen alapanyag sem!

Lapunk egy olyan bolt tulajdonosát kereste fel, aki „ömlesztve”, vagyis zsákokból, gusztusos tárolókból méri ki számunkra a kért mennyiséget akár a müzliből is. Kálmán Veronikát kérdeztük az ötletről és a csomagolásmentes élelmekről.

– Már egy ideje gondolkoztam azon, hogy milyen vállalkozásba kezdhetnék, mivel külföldön dolgoztam, onnan jött az ötlet.

Ott láttam olyan üzleteket, ahol a vevőknek grammra kimérik az alapanyagokat. Így belevágtam, és az elgondolásomat itthon megvalósítottam annak tudatában, hogy egyre több ember törekszik a tudatos fogyasztói vásárlásra. Ráadásul könnyebb felhívni a magyar ember figyelmét az árakkal: ha nincs csomagolás, olcsóbb a termék. Fiatalok és idősek is megfordulnak egyaránt nálunk, jó látni azt, hogy sokan próbálnak vigyázni környezetükre.

Hulladék nélkül

Mivel a termékek csomagolásmentesek, így nincs felesleges műanyaghulladék, amit haza tudna vinni az ember. Van, aki maga hozza a tárolót, de kisebb zsákokban és üvegben is elvihető a kiválasztott élelem. Megtudtuk azt is, hogy több mint 40-féle fűszer kapható, emellett száraz- és gluténmentes tészták, és aszalt gyümölcsök is megtalálhatóak a repertoárban. A legnagyobb az érdeklődés a gabona­pelyhek és az aszalt gyümölcsök iránt.

– Eleinte nem gondoltam, hogy elterjedt lesz ez a vásárlási módszer, de szerencsére sokan gondolkodnak az egészségesebb és tudatosabb életmódban, sőt, egyesek maguk készítik el azt a tárolót, amit magukkal hoznak – tette hozzá Kálmán Veronika.

SZZS

