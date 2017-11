Mérgezés Miskolcon – „A kutya orrán-száján folyt a hab”

Már több mint 10 kutya pusztult el a Kilián lakótelepen, ahol a társasházak előtti füves területen valamilyen mérget ettek a kedvencek, majd kínok kínja között pusztultak el. Az első mérgezések után papírra írt figyelmeztetések kerültek ki a társasházak lépcsőházaiba. A füves terület melletti fákra csak később helyezték ki a kutya­tulajdonosokat és kisgyermekes szülőket figyelmeztető táblákat.

Dr. Kiss Kornél, az Újdiósgyőri Állategészségügyi Központ állatorvosa lapunknak elmondta: hozzájuk három kutyát vittek be a közelmúltban mérgezéses tünetekkel. Az egyiken már nem tudtak segíteni, mire beértek vele a rendelőbe, elpusztult. Orrán-száján folyt a hab, amiben megfulladt. Egy másik kutyának is légzőszervi tünetei, görcsei voltak. Őt sikerült az állatorvosoknak megmenteniük.

– Ez a német vizsla nagyon erősen fulladt, nehezített légzése volt, valamint folyadékhab-felhalmozás a tüdejében. Őt még sikerült idejében behoznia a gazdinak, pár nap alatt jobban lett. Azonban az utolsó vizsgálat alkalmával a légzőszervi tünetek, az állandó köhögés továbbra is megmaradt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kutyák gyomirtót ehettek. A gazdák azonban nem kérték a toxikológiai vizsgálatot, tehát ez csak egy feltételezett diagnózis – hangsúlyozta az állatorvos, hozzátéve: a csigairtószer is hasonló tüneteket okoz a kutyáknál. Megjegyezte: az, hogy ilyen tömegesen jelentkezett a mérgezés, arra utal, hogy a kutyák könnyen hozzáférhettek. Ősszel nem jellemző se a gyomirtás, se a csigairtás, úgyhogy feltételezhető: a szert nem rendeltetésszerűen használta valaki. Több gazda is rendőrségi feljelentést tett az ügyben – jelezte az állatorvos.

Folyik a nyomozás

Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunkat arról tájékoztatta, hogy valóban történt feljelentés a Diósgyőri Rend­őrőrsön a Kilián lakótelepi kutyamérgezések ügyében. Jelenleg állatkínzás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás.

Az elmúlt héten sajtótájékoztató keretében Egyed Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a Miskolci Városgazda Nkft. patkányirtást végzett a Kilián lakótelep parkjában, a veszélyről azonban nem figyelmeztette a kutyatulajdonosokat és a kisgyermekes szülőket. Kérdéseket küldtünk a városgazdához, várjuk a válaszokat.

Szubjektív

Érthetetlen számomra, miért akar valaki kutyát megmérgezni, halálba küldeni. Aki ilyet tesz, valószínűleg nem látott még méregtől elpusztuló állatot, nem látta habzó száját, vonagló testét. Örök harc dúl kutyások és nem kutyások között, de a konfliktusokat emberi módon kellene megoldani!

– Hegyi Erika –

Videó: Újabb kutyákat mérgeztek meg Miskolcon Miskolc - Mérgezés miatt további három kutya pusztult el Miskolcon. Néhány hete már több kutya is váratlanul elpusztult, mert feltehetően valamilyen mérget ehettek. Mindhárom esetben ugyanaz történt: a város egyik parkjában a gazdák sétáltatták az állatokat, amelyek idegmérgezés tüneteit mutatva... Tovább a cikkhez

Miskolci kutyagazdik, vigyázat! Miskolc - A Kilián lakótelepen ismeretlen szerrel mérgezik a kutyákat. Négy eb már elpusztult. „Figyelem! Észak- és Dél-Kiliánban több helyen mérget találtak. A szer erős, folyékony állagú, gyors felszívódású. Az azonnali állatorvosi beavatkozás ellenére több kutya is áldozata lett ennek a gonosz... Tovább a cikkhez

Idegméreg végzett a kutyákkal Miskolcon, 20 perc alatt elpusztultak Miskolc - Kiszórt idegméreggel végeznek a kutyákkal egy miskolci parkban. Eddig legalább négy jószág lett az ismeretlen tettes áldozata – állítják érintett gazdák. Borzasztó vége lett Judit és barátnője szerda esti, rutin-kutyasétáltatásának. A két és fél éves border collie, Vilmos és barátja, Ar... Tovább a cikkhez

Mérgezés: több kutya elpusztult Miskolcon Miskolc - Idegmérgezés tüneteit mutatva lebénult és pár perc alatt elpusztult több kutya is Miskolcon. Gazdáik a város egyik lakótelepén sétáltatták az állatokat. Egyelőre nem tudni, milyen szer végzett velük. Forrás: RTL Klub Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA