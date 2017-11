Illusztráció - Mérgezés Dámócon - Egy másik embert is őrizetbe vettek, akitől az ital származhat

Dámóc, Miskolc, Sátoraljaújhely – A rendőrök egy második férfit is bűnügyi őrizetbe vettek, akitől – a gyanú szerint – az a mérgező ital származtatható, amely miatt többen is kórházba kerültek, illetve haláleset is bekövetkezett.