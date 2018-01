Mérföldkőhöz érkeztek Ózdon

Címzetes főorvosi címet adományozó díszoklevelet kaptak Ózdon azok a gyermek-, házi- és fogorvosok, akik már legalább két évtizede szolgálják a település lakosságát. A jogszabály tette lehetővé, hogy a helyi önkormányzat ezen a módon is kifejezze az elismerést a szakemberek gyógyító munkája iránt.

Tizennégyen

A legutóbbi testületi ülésen Janiczak Dávid polgármester elmondta: összesen tizennégy ózdi orvos jogosult a címzetes főorvosi cím használatára. A háziorvosok közül Nagymarcziné dr. Eiben Judit, Dr. Al Mohamed Hamdo Moussa, dr. Nagy László, dr. Lengyel Elemér, dr. Vincze Zsolt, dr. Balogh Lenke és dr. Mészáros Miklós vehette át az oklevelet. A gyermekorvosok közül dr. Kecskés Ibolya, dr. Soós Ágnes, dr. Hübner Gabriella, dr. Lukács Annamária és dr. Csízi Zoltán tevékenységét ismerték el, valamint két fogorvos, dr. Takács Ilona és dr. Koós István kapott díszoklevelet.

Ehhez kapcsolódva arról is szó volt az ülésen, hogy az Újváros téri orvosi rendelő homlokzatára egy térfigyelő kamerát helyeznek fel, mert több lakossági panasz érkezett az elmúlt időszakban a szabálytalan parkolással kapcsolatban. A berendezés beszerzését dr. Mészáros Miklós területi képviselő keretéből vásárolják meg, a felszerelést pedig Zubor László, az Ózdi Kábel TV vezetője térítésmentesen végzi el.

Jelentősen érinti

A tanácskozáson egyébként számos olyan napirend is terítékre került, amely jelentősen érinti a lakosságot a 2018-as esztendőben. Módosították a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendeletet, erre azért volt szükség, mert a szolgáltatást a jövőben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el. A hagyományos lomtalanítással kapcsolatban is változás lép életbe: az ingatlan használójának kérésére egy évben két alkalommal lesz lehetőség a megunt, nem használt tárgyak elszállítására, de ezt előzetesen a szolgáltató felé kérelmezni kell. 2018-tól negyedévente díjmentesen lehet elhelyezni 250 kilogramm szemetet a hulladékudvarban, és a 120 literes gyűjtőedénybe is két kilogrammal több hulladék tehető, mint eddig.

Megkezdődhet a munka

Azt is bejelentették, hogy majd egy évtizedes előkészítő munka után rövidesen megkezdődhet a csatornázás a településen. A városvezetéseken átívelő projekt fontos mérföldkövéhez érkezett, hiszen Janiczak Dávid polgármester aláírta a kivitelezői szerződést. Mostantól a kivitelező dönt arról, hogy mikor vonul fel a városban, és mikor kezdi meg az érdemi munkát. Az előttünk álló bő három évben 46 kilométer új csatornahálózat kiépítése valósulhat meg az egykori kohászvárosban.

ÉM-ME

