Mercedes-Benz A-osztály: a jövő modellje

Piacvezető technológia, forradalmain új felhasználói élmény, a nagy autókhoz is méltó biztonság és komfort, kívül-belül megújult dinamikus dizájn, új fejlesztésű multimédiás rendszert, intuitív kezelhetőség, megnövelt csomagtér jellemzi többek között a Mercedes legújabb modelljét, melyet a miskolciak május közepétől ki is próbálhatnak a 26-os főút kivezető szakaszán, a Bosch szomszédságában található Mercedes-Benz Miskolc Szalonban. A Kecskeméten készülő új A-osztály olyan technológiai és biztonsági fejlesztéseket kapott, amelyek adott esetben felül is múlják a C, E és S-osztályban megtalálható rendszereket.

Dinamikus predátor

A kompromisszumok nélküli formaterv egy igen markáns márkaindítás. A kompakt modell külső megújulását a dinamika, a sportosság, és az érzelem vezérelte. A fiatalosan magabiztos kiállást a főtervező által csak “predátor arc” jellegűnek nevezett gyémántoptikás frontrész: a mélyre húzott motorháztető, az egyedi LED fényszórók, és a különleges hűtőrács lefelé szétnyíló sziluettje biztosítja. A megújult modell nagyobb lett, sőt a megnövelt tengelytávolság és az átdolgozott oldalsó karaktervonal által optikailag hosszabbnak is tűnik. A nagyobb méret ellenére a tervezőknek sikerült azonban javítaniuk az autó aerodinamikai hatékonyságán, és csökkent az autópályás környezetben beszűrődő zaj mértéke is. A szériafelszereltség része a kibővített aktív fékasszisztens. A motorváltozat, illetve a konfiguráció függvényében az A-osztály különböző futóművekkel érhető el, melyek a legmagasabb követelményeket is kielégítik.

Avantgárd utastér

A külső változtatások mellett az igényes belsőtér is jelentős módosításokat kapott, ami nemcsak az ultramodern, E-osztály szintű műszerfalat érintette, hanem az egyedülálló térkihasználást, és belső biztonságot jelentő légzsákokat is. Érzésre a váll-, könyök- és fejtere tágasabb, a hátsó tér szintén nagyobb, így a be- és kiszállás kényelmesebb, valamint többféle tároló helyet is kialakítottak az utastérben. Az üléskomfort szintén a magasabb kategóriák kényelmét idézi.

Az okos autó

Számos olyan vezetést támogató rendszert telepítettek az új A-osztály modelljeibe, amelyek eddig csak a gyártó magasabb kategóriás autóiban voltak jelen. Új korszak kezdődik például az A-osztály multimédiás rendszerében is. A teljesen új fejlesztésű, MBUX koncepciójú rendszer egy olyan mestersége intelligenciát hordoz magában, amelyik képes emocionális kapcsolatot létesíteni, és megtanulni, hogy mire van szüksége az autóban ülőknek. Mindez fokozható nagyfelbontású, érintőképernyős média kijelzővel, a valós kameraalapú navigációval, amely a központi kijelző élő képére vetíti a navigációs adatokat, valamint a “Hey Mercedes” hívó szóval aktiválódó beszédvezérlés funkcióval. A Car-to-X (gépjármű és gépjármű közötti) kommunikáción alapuló navigáció és a jármű-helymeghatározás segítséget nyújt például a leparkolt autó megtalálásában, vagy üzenetet küld, ha az autónak nekimentek, vagy elvontatták. A vezetéssegítő asszisztensek, a különböző forgalmi helyzetek esetén használható részben autonóm vezetés, amelyet a jármű környezetének lehető legpontosabb feltérképezése tesz lehetővé, a még biztonságosabb autózást biztosítják.

Friss dizájn és nagyautós technológia: ez az új A-osztály alapkoncepciója, ahol formák, felületek és anyagok harmonikus, igényes egészet alkotnak. Izgalmas vezetési élményt ígérnek a sportos megjelenésű lendületes, a részletek iránti rendkívüli igényességgel megalkotott autócsodák. Május közepétől megnézhetőek, kipróbálhatóak, és megvásárolhatóak a Mercedes-Benz Miskolc Szalonban. Az alapos elméleti oktatás mellett tesztelték is a szalon munkatársai az A-osztály modelljeit, így felkészülten, nagy szakértelemmel várják az érdeklődőket.

MBM Auto Kft.

Felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz

Miskolc, 26-os út kivezető

Pontos cím navigációba: 48.138582 20.778603

Levelezési cím: 3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 12.

Telefon: +36 46 900 500

Mobil: +36 30 333 8510, +36 30 362 0585

Web: https://mbmauto.hu/

Email: info@mbmauto.hu

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA