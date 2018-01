Mentős szilveszter Borsodban: újraélesztés, otthonszülés, verekedések…

Átlagos számú riasztásról (egészen pontosan 192 volt) számolt be az elmúlt 24 óra történései kapcsán Üveges Csaba, a Miskolci Mentőállomás mentőtisztje. A nagyon mozgalmas időszak éjfél és 4 óra között volt, ekkor volt a legtöbb segélykérés, mentőhívás.

Kiderült: január elseje reggel 7 óráig Miskolc belterületén szén-monoxid mérgezés is történt, két személyt szállítottak gyógyintézetbe a mentők. Ám sajnos a megye más részén is volt hasonló eset, hiszen a putnoki kistérségben egy kiskorút kellett ellátni és kórházba szállítani – ő enyhe szén-monoxid mérgezés tüneteit mutatta.

Arcot roncsolt a tűzijáték

Ezen kívül voltak közlekedési balesetek Miskolcon és a megye más pontjain is; az esteknél elsősorban könnyű sérülteket láttak el a mentőszolgálat munkatársai.

Nem mellékesen történt egy sikeres újraélesztés is megyénkben: a tokaji térségben mentettek meg egy embert. Sőt! Helyszíni szülést is levezettek a mentők, mégpedig az edelényi kistérség egyik kistelepülésén, amikor is otthon szült meg egy kismama és egészséges kisbabát hozott a világra. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították kórházba.

– Megyénkben az encsi kistérségben történt baleset, ahol egy fiatal férfi szenvedett tűzijátéktól arcsérülést (orra, szeme is sérült). Súlyos sérülésekkel szállították kollégáim kórházba – mondta a tűzijáték sérülések kapcsán Üveges Csaba.

Az alkohol miatt ugyanakkor verekedésekből származó sérülteket is el kellett látnia a megye mentőinek és több sérültet is kórházba kellett szállítaniuk.

– Ezeknek a száma viszonylag sok volt. Pontos adatokat nem tudok mondani, de az éjfélt követően sok hasonló feladathoz hívtak mentőt és kérték a segítségünket megyeszerte – fogalmazott a mentésvezető.

ÉM-JLI

