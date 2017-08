Mennyit költhet nyáron egy átlagos fiatal?

A kérdés csak az, mire elég egy átlagos fiatal egész évben gyűjtögetett pénze.

A középiskolás

Petra most kezdi a középiskolát, ezért barátnőivel a környékbeli diszkókat és strandokat látogatja hétvégenként. Előbbire általában ötezer forintot visz magával, amiből jellemzően háromezret költ csak el. Költséghatékonyságát a szerencséjének is köszönheti, mert a gáláns fiúhaverok nagyon sokszor meghívják, így a fogyasztásának a kisebb részét kell csak kifizetnie. A strandra tízezer forinttal indul, szendvicset és innivalót otthonról visz, ezért utazással, belépővel és fagyizással együtt ott is maximum háromezret költ. Az augusztusi Szabyest-koncertre sem szán kétezer forintnál többet, az ukrajnai utazását a szülei állják, így oda is csak minimális költőpénzt visz.

Az érettségiző

Eszter jövőre érettségizik és baráti társasága nem csak a megyére korlátozódik, sőt felvidéki és erdélyi magyarok is vannak a haverok között. Éppen ezért nincs fix találkahely, minden hétvégén utazik a banda valakinek a lakhelyére. Számításai szerint egy hétvége költsége utazással, bulival, esetleg valami érdekesebb programmal kiegészítve tíz- és tizenötezer forint között mozog, attól függően, hogy milyen messze kell menni. Ebben persze nincs benne a szállás, és az étkezés is a májkrémes kenyér szintjére korlátozódik. Általában előre megbeszélik, ki mit visz magával, és a buli­helyszínen csak ritkán vásárolnak. Gyakran sátraznak, így a szállás költségét is minimalizálják.

Az egyetemista

Az egyetemista Lacinak a nyár a bulizásról és a strandolásról szól. Strandok helyett pedig inkább a nyéki bányatavakat favorizálja. Ráadásul az egyik baráti családnak ott van a nyaralója, így a szállás ingyen van mindenkinek, a buszjegy is olcsó diákigazolvánnyal, így egy hétvégi buli a tóparti sütögetéssel együtt maximum háromezer forintba kerül. Egyébként nemrég érkezett meg az East Festről, ahol a hazai zenei élet krémje szórakoztatta a fesztiválozókat. Erre öt nap alatt – utazással, belépővel, szállással, étkezéssel és bulizással együtt – ötvenezer forintot költött, ami jóval barátibb, mint a Balaton Sound vagy a Sziget Fesztivál árai, amelyek, véleménye szerint, inkább a nyugat európai fiatalok lehetőségeihez igazodnak. Utóbbira egyébként szívesen elmenne, de a huszonegyezer forintos napijegyet borzasztóan drágának találja, arról nem beszélve, hogy már két évvel ezelőtt is kilencszáz forintot fizetett egy dobozos sörért.

