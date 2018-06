Mennyi játék! Kipróbálhatjuk?

Jószívű olvasóinknak köszönhetően szerdán nagy meglepetést szereztünk a kesznyéteni és kiscsécsi óvodásoknak. Igaz, a nyári szünet miatt már csak néhány gyerek tölti a napjait az oviban, de szeptemberben biztos, hogy a többiek is boldogan veszik majd birtokba a labdákat, homokozójátékokat, meséskönyveket, színes krétákat, a rollert, a játékfűnyírót és a kockás plédet, amit akár a fűbe is ­leteríthetnek a gyerekek.

Nemrég írtunk arról, hogy a kiscsécsi óvoda (mely a kesznyéteni óvoda kihelyezett csoportja) egyik óvodapedagógusa felhívást tett közzé egy közösségi oldalon, hogy az udvarukon semmilyen játék nincs, csak beton és fű, így pedig nagyon nehéz megoldani, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hasznosan töltsék az idejüket. Kérte, aki tud, segítsen.

Roller és homokozók

A pedagógus talán maga sem gondolta, hogy kéréséből országos hír lesz. A nehéz helyzetű óvoda bekerült a híradásokba, melynek köszönhetően több helyről is kaptak adományokat. Mi is felpakolva érkeztünk a kesznyéteni óvodába, mert a kiscsécsiben a nyári szünet miatt most nincs gyerek. A kicsik persze mit sem tudnak az előzményekről, tágra nyílt szemekkel figyelték, milyen játékokat rejt a hatalmas szatyor és a doboz. – Mennyi játék! – csodálkoztak.

Fábián rögtön kipróbálta a rollert, egy másik kisfiú pedig a színes krétákkal teli dobozt szorította magához, hogy telerajzolhassa az óvoda betonjárdáját. Elkészült a csoportkép, a gyerekek pedig azt kérdezgették izgatottan, hogy most már játszhatnak-e a játékokkal. És amíg ők mindent kipróbálnak, az óvodavezetővel, Virág Anikóval ülünk le beszélgetni.

Külföldről is hívták

Elöljáróban elmondja, amikor a média felkapta a történetüket, és tíz percenként csörgött a telefonja, nem örült, de végül is az igaz, hogy sok mindenre lenne szükségük.

– Sok-sok pályázatot nyújtottunk már be az önkormányzattal együtt, de nem nyertünk. Az utóbbi hetekben családoktól, egyesületektől kaptunk játékadományokat, és ígéretet néhány nagyobb értékű udvari játékra. Még Olaszországból és Belgiumból is hívtak. Az egyik könyvkiadótól pedagógiai szakkönyveket kaptunk, amelyeknek szintén nagyon örültünk, hiszen saját pénzből ezeket nem tudtuk volna megvásárolni. Játékokra és eszközökre sem jut túl sok. Nagy szükség lenne arra, hogy a 30-40 éves óvodák teljes külső és belső felújításon essenek át, és az elhasználódott eszközeiket is kicserélhessék. Legutóbb a mosdók felújítására pályáztunk, mert azokra is ráférne a teljes renoválás – sorolja az óvodavezető.

Hozzáteszi: korábban próbálkoztak óvodai bállal, de az nem hozott túl sok bevételt, hiszen a 115 gyermek többsége halmozottan hátrányos helyzetű családban nevelkedik.

Van azért jó hír is. Kecső Imre polgármestertől tudjuk meg, hogy nemrég készült el az óvoda új tornaterme belügyminiszteri pályázat segítségével. Örömhír az is, hogy hamarosan elkezdődhet az intézmény energetikai felújítása, szintén pályázati forrásból. Már csak a belső felújításra kellene keretet találni.

Hegyi Erika

Labda és színes kréta

Az ötéves Spielman Dzsenifer Gabriella boldogan mesélte lapunknak a kesznyéteni óvodában, hogy otthon pónikkal és unikornisokkal szeret a legjobban játszani. Az oviban a kirakóval és a plüssbáránnyal, mert nagyon szereti az állatokat. A mostani ajándékok közül pedig a labdának és a krétának örül a legjobban, mert azok igazi udvari játékok. De Dzsenifer szerint a legérdekesebb időtöltés az, ha beszélgethet a barátnőivel. Igaz, most a barátnők közül csak ketten jöttek oviba.

