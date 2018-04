„Menj föl az ágyra és halj meg!”

Első tárgyalást tartott a Miskolci Törvényszék annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, akivel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. Tavaly februárban a szirmabesenyői büntetés-végrehajtási intézetben H. T. bántalmazta a szintén fiatalkorú T. M.-t, aki emiatt eszméletét vesztette, s áprilisban bele is halt sérülésébe. A bíróság az első tárgyalási napon tanúkat hallgatott meg: a BV intézet dolgozóit, valamint a harmadik zárkatársat, illetve az egy szinttel lentebb elhelyezett fogvatartottakat.

A büntetés-végrehajtási dolgozók felidézték az esti zárkaellenőrzésnél még minden rendben volt, s az ellenőrzések alkalmával sem tűnt föl semmi, a verekedés zaja pedig nem hallatszott ki az ügyeletesig. A cellatársak csak a reggeli ébresztőkor jelezték, hogy baj van, az őrök pedig azt észlelték, hogy a sértett arcén, fején sérülésnyomok vannak.

A vádlott, H. T. a bíróságon nem tett vallomást, viszont dr. Feledi Tamás bíró fölolvasta a rendőrségi kihallgatás alkalmával tett nyilatkozatát. Ebben az állt, hogy éppen vacsoráztak, amikor a sértett azt kérte, tanítsa meg verekedni, mutasson neki különböző fogásokat. Csak játszottak, de a sértett megütötte őt, ezért bedühödött és megverte, de csak egyszer. Az alattuk lévő cellából fölkopogtattak, majd fölkiabáltak, hogy mit csinálnak? Ő azt válaszolta, Máté feltört, azaz menősködik. Reggel eszméletlenül találták társukat, ezért szóltak az őröknek.

Vallomást tett viszont a vádlottal és a sértettel egy cellában lévő fogvatartott is. Elmondta, Mátéval egy időben kerültek a cellába, s ő egy alkalommal verekedett is vele, de a rangidős, akkor már egy éve bent lévő Tiborral nem kerültek összetűzésbe. Bár előbb azt mondta, nem emlékszik mindenre, később a felolvasott vallomásával egyezően felidézte, a cselekmény estéjén, fél tíz, tíz óra körül Tibor leparancsolta az ágyról a sértettet, majd előbb árnyékboxoltak, később a vádlott állon ütötte a másik fiatalt, s kezdett eldurvulni a „játék”. Erre a sértett azt kérte, ne üssön akkorát, de ettől a vádlott ideges lett, s többször ököllel arcon ütötte a másik fiatalt, aki a földre került, ahol többször tarkón rúgta. Az ájult sértettet fellocsolta, majd az ágyra küldte. Pár perccel később ismét szólt neki, hogy jöjjön le, majd ismét ájulásig verte, rúgta a 17 éves társát, aki rettenetesen félt, akkor már nem is védekezett. Máté összesen háromszor ájult el, míg Tibor verte és rugdosta. Ezután azt mondta neki: „Menj föl az ágyra és halj meg!”. Máté a fal felé fordult és akkor még mocorgott, reggel viszont hanyatt fekve, eszméletlenül találták. Ő akkor az őröknek nem merte elmondani, mi történt, félt, hogy cellatársa őt is megveri.

Meghallgatta a bíróság az egy szinttel lejjebb lévő cellában lévőket is. Ők éppen tévéztek, több percen keresztül hallották a dübögést föntről, mintha a falat verték volna. Nem tudtak beszélgetni, zavarta őket a tévézésben is. Egyikük biztatására másikuk fölkopogott, majd az ablakhoz hívta őket. Megkérdezte, mit csinálnak, erre Tibor azt válaszolta, az új gyerek feltört ezért vágott neki egy-kettőt. Ekkor a lenti érdeklődni kezdett a sértett iránt, beszélni akart vele, meg akarta kérdezni, hogy honnan jött, de a vádlott azt mondta, nem tud az ablakhoz jönni, mert elájult. A tanú megerősítette, a vádlottat hallotta beszélni, hiszen ismeri a kosárfonó tanfolyamról. Reggel látták, hogy mentő érkezik és elvitte a sértettet.

ÉM-TB

Labilis személyiség, féktelen indulattal

Az ügyész által kért szakvélemény szerint a vádlott labilis személyiség, nem alkalmazkodik, nincs megfelelő beleélő képessége, szűk látókörű, alacsony kötődési, érzelmi képességekkel, kevés toleranciával és etikával, féktelen indulattal rendelkezik. Ő 2015. decemberében került Szirmabesenyőre, míg a sértett 2017. február 16-án, mindketten csoportosan elkövetett rablás miatt. Mivel a régiek tudatosítani akarják, ki a főnök, ezért a vádlott február 22-én verekedni hívta a sértettet. Az árnyékolás után H. T. ütni kezdte áldozatát, egyre nagyobb erővel, majd amikor ő földre került, fejbe, tarkón rúgta. Ájulás után fellocsolta, majd folytatta a verést és a rúgást. Mindez a harminc percenként tartott cellaellenőrzések között zajlott, s csak reggel derült rá fény. Az áldozat traumás idegnyúlvány-sérüléseket szenvedett, ez fokozódó koponyaűri nyomáshoz, oxigénhiányhoz vezetett, s végül ebbe halt bele hetekkel a sérülések elszenvedése után a szikszói kórházban.

