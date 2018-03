Menetrendváltás az erdei vasutakon – Új menetrend Pálházán!

Ennek megfelelően 2018. március 29-én új menetrend lép életbe a Zemplén kisvasútján. A korábbi évek gyakorlatától eltérően már márciusban, az iskolai tavaszi szünethez igazodva megindul a menetrend szerinti forgalom, ami az őszi szünet végén, november 4-én záródik majd. Tavasszal és ősszel, elsősorban hétvégeken, ünnepnapokon és iskolaszüneti napokon, napi két vonatpárral, míg a nyári főszezonban naponta, napi négy vonatpárral várja utasait a PÁEV. Módosul az első vonatok indulási ideje is, ami a Hegyközben üdülő családosok igényeihez igazodva később, 8:30 helyett 10:10 órakor indul majd Pálházáról Rostalló felé.

A Lillafüredi Állami Erdei Vasúton a kedvezőtlen időjárás miatt a karbantartási munkák még tartanak a vonalhálózaton, de a hosszú, borongós telet követően a természettel együtt ébred a kisvasút is. A mindennapos közlekedést hozó tavaszi menetrend március 29-én lép életbe. Az iskolai tavaszi szünethez igazodva a fővonalon csütörtöktől hétköznapokon is menetrend szerint közlekedik napi három vonatpár. Munkaszüneti napokon – így a húsvéti hosszú hétvégén is – hat vonatpárral és az utazási igényeknek megfelelő, nagy befogadóképességű szerelvényekkel várják az utasokat.

Mindkét erdei vasút menetrendje elérhető az ÉSZAKERDŐ Zrt. internetes oldalán, a www.eszakerdo.hu címen.

– Vereb István, kommunikációs tanácsadó, ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. –

