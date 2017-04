Menekülniük kellett a miskolci otthonukból – „A lakásunk már nem ér semmit!”

Csiszár Leventéné Hajnalka többször is elsírja magát, amíg megmutatja nekünk perecesi lakását. Hivatalosan még lakásnak hívják, de csak a legjobb indulattal lehetne annak nevezni. Egy eredetileg 12 lakásos társasház földszinti, szélső ingatlanáról van szó, ami annyira tönkrement az évek során, hogy mára lakhatatlanná vált. Nem is lakik itt senki, Hajnalka és két fia albérletbe kényszerültek.

Az asszony nyitja a vaskaput. Ezt kellett felszereltetnie a bejárati ajtó elé, mert a lakásba már betörtek egyszer, és mindent elvittek, ami a vasrácson kifért.

Tönkrementek a bútoraink és a szőnyegek is. Csiszár Leventéné Hajnalka

Minden tönkrement

A lakásból átható penészszag árad. Hajnalka figyelmeztet, ha úgy érezzük, hogy csípi valami a torkunkat, akkor szóljunk, mert rögtön ki kell menni a szabadba. A folyosót pillantjuk meg először, padlója nedves és penészes. A penész szinte mindent belepett a lakásban, az itt hagyott szőnyegeket, cipőket, bútorokat, a falakat. A fürdőszoba sarkában ott a teljesen új járólap és csempe, fel akarták újítani a helyiséget. A látvány elkeserítő. Bent is és kint is. A szomszéd lakást telehordta valaki vagy valakik szeméttel. A kerítést rég ellopták, még az oszlopait is kihúzgálták a földből. Az út másik oldalára épített játszóteret tönkretették, két pingpongasztal árulkodik csak valamikori létezéséről. Hajnalka elsírja magát, amikor a szemétkupac szélén felismeri saját cipőjét, a bozótban pedig számítógépének egy alkatrészét.

– Ez a miénk volt – mondja remegő hangon.

Aztán szépen lassan kibontakozik a története is.

– Elváltam a férjemtől, egyedül neveltem itt a gyerekeimet. A társasház lakásai közül az enyém volt egyedül saját tulajdon, a többiek csak bérelték az ingatlant a MIK Zrt.-től. Az ingatlankezelő négy éve azonban kiköltöztette a bérlőket, adott nekik cserelakást. Itt maradtunk egyedül. Kértem a MIK-et, hogy vásárolja vissza az ingatlant, vagy adjon csere­lakást. Teljesítettem az általa támasztott feltételeket, kifizettem a férjemet, a családom segítségével visszafizettem a vállalati kölcsönt is, de nem történt semmi. A lakásunk azonban kezdett nedvesedni, mivel már sehol nem fűtöttek a házban rajtunk kívül. Télen hiába kapcsoltuk be a hőtárolós kályhát és az olajradiátorokat, nem ért semmit. Csak annyit értünk el vele, hogy egyszer kaptunk egy 1,2 millió forintos villanyszámlát. A vízóra is elfagyott az egyik télen, másfél hétig vizünk sem volt – sorolja Hajnalka a bajokat, közben el-elsírja magát.

Segített a család

Végül a villanyszámlát is sikerült nagy nehezen kifizetnie, szintén a család segítségével, de közben a penészes lakásban a fiai (akik ma már 21 évesek) asztmásak lettek. Albérletbe kényszerültek, egy garzonban laknak. A bútorokat, háztartási gépeket és szőnyegeket az orvos tanácsára nem vitték át, nehogy a penész felüsse a fejét a másik lakásban is. Ismét a barátok, munkatársak és a család segített kölcsönbútorokkal. Hajnalka többször is érdeklődött a MIK-Zrt.-nél, lesz-e megoldás, de mindig más ügyintézőhöz irányították. Járt az egyik szeretetszolgálatnál, írt a kereskedelmi televízióknak is, mutassák be történetét, de sehol nem járt sikerrel.

Hozzáteszi: ikerfiai nemrég még szakmát tanultak, de abba kellett hagyniuk az iskolát, hogy dolgozhassanak, mert csak így tudnak megélni. Ám szeretnének mihamarabb egy nagyobb lakásba költözni, hiszen az anyának és két felnőtt fiának nem ideális megoldás a kis garzon. De innen is hamarosan menniük kell, mert a tulajdonosnak szüksége van rá.

Egy újabb csavar

Érdeklődtünk a MIK Zrt.-nél, vajon miért nem sikerült a család ügyében megoldást találni. A következő választ kaptuk írásban: „A MIK Zrt. megvizsgálta a Debreceni Márton téri lakás megvásárlásának lehetőségét. A lakás 1-1 arányban Csiszár Leventéné gyermekeinek tulajdonát képezi és jelenleg, a tulajdoni lap alapján a lakás végrehajtási joggal és jelzálogjoggal terhelt. A MIK Zrt.-nek csak tehermentes ingatlan megvételére van lehetősége.”

Hajnalka nagyon elcsodálkozott a válaszon, nem tud róla, hogy tartozásuk lenne. Rögtön hívta az ingatlanke­zelőt, majd az önkormányzat adóosztályát, és kiderült, nincs tartozásuk, csupán adminisztrációs hibáról van szó.

