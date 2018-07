Meneküljünk a rekkenő hőség elől!

Az év idei első igazi hőséghulláma érte el hazánkat, a kánikulai meleg miatt vasárnap déltől országosan életbe léptették a vörös kódot. A forróság elől, aki csak tehette, a strandra vagy tópartra menekült már hétvégén is, és vélhetően így lehet ez egész héten, amíg a kánikula tart. A megyeszékhely strandjain hétvégén telt ház volt, és – beszámolók szerint – a környező tavak mellett sem lehetett találni jóformán egy talpalatnyi helyet sem.

A Mályi-tó hagyományosan népszerű pihenőhely a nyári napokon, így nem volt meglepő, hogy hétfőn már a délelőtti órákban is többen pihentek a hatalmas fák lombkoronái alatt, no meg természetesen a vízben, aminek hőfokára sem lehetett panasz, erről riport közben mi magunk is meg­győződtünk.

Bemegyünk a tóba

Kincses Klára például éppen a tópartról figyelte, amint legkisebb gyermeke úszómellényben ismerkedik az élővízzel.

– Áron egy kicsit fél a víztől, próbáljuk éppen hozzászoktatni. Lassan haladunk, de már vannak eredmények, már érdeklődve figyeli a kartempókat, amiket nagyobb fiam, Flórián mutatott neki – mondta a hölgy, miközben a fiatalok is kiértek a partra.

– Nyugodt, békés hely ez, egyfajta kis oázis, szeretünk ide járni egész évben, mert még télen is nagyon szép – mondta Piricsi Flórián, miközben párja, Gönczi Dorottya is helyeselt: „én innen egy utcára nőttem fel, mindig ide vonultam vissza az emberek elől, és ha itthon vagyunk, sokszor ma is itt találok nyugalmat”.

Kicsit arrébb egy másik társaságra lettünk figyelmesek, őket már csak lábbelinket a parton hagyva, a tóban értük utol. Nagy Ádám, Arad Zsófia és Arad Eszter kisebb győzködés után álltak kötélnek, válaszoltak kérdéseinkre, sőt végül még azt is megengedték, hogy fotó is készüljön.

– Szeretünk strandra is járni, de mi itt lakunk, Mályiban, szóval ez közelebb van. Ebben a nagy melegben úgy gondoltuk, jó lesz kicsit felfrissülni a parton. Nyáron egyébként is rengeteg időt töltünk itt, a munkától függően, legalább kétnaponta jövünk – mondták a fiatalok.

Nem tágít a hőség

Már a parton szárítottuk lábunkat, mikor egy harsány társaságra lettünk figyelmesek. Kozmáné Nemcsák Anett érdeklődésünkre elmondta, kislányával, Hannával és barátnőivel Miskolcról jöttek a tópartra pihenni.

– Itt nincsenek olyan sokan, mint egy strandon, pláne így hétköznap. Nagyon nyugalmas, kellemes, ráadásul a tónak ezen a részén még a kicsit is beengedhetjük a vízbe. Jó a közlekedés, van árnyék, büfé és illemhely is. Sokkal kellemesebb ilyenkor, mint a panel, ahonnan jöttünk, ha marad ez a hőség, szerintem még jövünk a héten – mondta a fiatal anyuka.

Márpedig a kánikula még egy ideig biztosan nem tágít – ezt már Erdődiné Molnár Zsófiától, az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgálató Iroda munkatársától tudtuk meg.

– A következő napokban is folytatódik a hőség és a fülledt meleg, nyári idő. Térségünkben csütörtökig mindennap számítani kell záporokra, zivatarokra, amelyek legalább rövid ideig enyhítik a meleget, a hét második felében viszont száraz, meleg idő várható – mondta el a meteorológus.

A legmelegebb órákban árnyékban 33, de legfeljebb 34 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála és – mint Erdődiné Molnár Zsófia hozzátette – éjjel sem lesz hűvös, a hét első felében még húsz fok alá sem csökken majd az éjszakai hőmérséklet, csak csütörtöktől csökkenhet kevéssel ez alá.

Tajthy Ákos

Másodfokú hőségriasztást adtak ki

Közben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve hétfőn déltől péntek éjfélig másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területén. A riasztás miatt a fenti időszakban Miskolcon a MIVÍZ munkatársai párakapukat állítanak fel és ivóvizet osztanak a Centrum Áruháznál, a Búza téren és a Villanyrend­őrnél, de tovább tartanak nyitva a strandok, tovább üzemelnek az ivó- és szökőkutak, és megkezdik a belvárosi, valamint városrészi utak locsolását is.

Ingyen ásványvizet biztosít a hőségriasztás ideje alatt utasainak a MÁV-START is Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken pedig a miskolci, a békéscsabai, a szegedi a kecskeméti, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a fonyódi, a siófoki, a veszprémi, tapolcai, celldömölki, zalaegerszegi, debreceni és nyíregyházi állomáson.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA