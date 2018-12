Mendikálás, kántálás, betlehemezés, regölés

– Az advent a hagyományos társadalomban a szakrális év kezdete volt. A népszokásokban leggazdagabb korszakot éljük meg ezekben a hetekben. A hagyományokban élők a természet ritmusával együtt éltek: ahogy a nappalok rövidültek és az embereket egyre inkább körülvette a sötétség, mindinkább várták a karácsonyt, ami a fényt jelentette. A szokások legintenzívebben a Kárpát-medencében maradtak fent, hiszen összefüggő téli hagyományanyagunk van. Ezek nem választhatóak szét az évkör más, így a nyári időszakra jellemző szokásaitól sem, melyek szervesen összekapcsolódnak és egymásra utalnak – mondta el Gyöngy Péter, a debreceni Motolla Egyesület elnöke.

– Sok olyan népszokás van, ami a ráhangolódást, a készülődést segíti advent első vasárnapjától, Szent Andrástól karácsonyig. Ekkor indulnak el a gyerekek kántálni házról házra, a mendikálás, az adománygyűjtés szokása is ebben az időszakban van. A mendikálás eredetileg koldulást jelent, de az adományokat a regösök és a betlehemesek is megkapták. A regölés bőséges termés- és termékenységvarázsló, párokat összeboronáló, párosító játék – magyarázta. – December 13-án van a jeles Luca-nap, ami bajelhárító, a belső összpontosítást segítő, koncentrációt erősítő ünnep. A legjellegzetesebb karácsonyi szokáshagyomány-együttes a betlehemezés. Ez a játék területenként más, de mindig Krisztus születését mutatja be. Ezzel karácsony napján le is zárul az adventi időszak, és folytatódik a téli hagyományok sora: megjelennek a regösök, akik december 26-ától, Szent István napjától regölnek vízkeresztig – tudtuk meg.

SZD



