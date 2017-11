Memorandum az Eastjob elmúlt 10 évéről

Egy energikus hölgyet láttam a mellékelt fotón, aki épp előadást tartott. Kriszta volt az. Az első olyan tanácsadó, akiben konkurenst láttam, mert már akkor is előremutató témákat feszegetett. Még akkor nem tudtam, hogy egy év múlva csatlakozom hozzá, de az biztos, hogy megjegyeztem Őt. Kriszta elsőként vett fel engem, amikor eldöntötte, hogy bővíti a csapatot. Rögtön egy hullámhosszon voltunk és folyamatosan azon agyaltunk, hogy milyen lépéseket tegyünk ahhoz, hogy mindig az élen járjunk.

8 éve dolgozom a cégnél. Nagyon sok nehéz feladatot és projektet oldottunk meg együtt a csapattal azért, hogy folyamatosan előre menjünk. Szeretnék kiragadni egy-egy állomást, ami előre vitte a szervezetet, vagy ami fontos mérföldkő volt a mi életünkben.

Az egyik nagyon komoly megbízás már az elején az volt, hogy egy év alatt több mint 100 szellemi jelöltet helyeztünk el az egyik legnagyobb miskolci multinacionális vállalat cardiff-i gyáráttelepítése idején. Nagyon kemény munka volt, sokszor még hétvégén is dolgoztunk rajta, de megérte, mert nagyon sokan most is elégedetten ott dolgoznak. Ezt követően 3 zöld mezös beruházást indító partnerrel kerültünk kapcsolatba, ahol a kezdetekben mi kutattuk fel és helyeztük el az első szellemi állomány jelentős részét vezetői és beosztott munkaerő szinten egyaránt. Rajtuk kívül jelenleg is több újonnan induló vállalatot támogatunk különböző irányból: A szellemi és fizikai munkaerő felkutatásában és elhelyezésében segítünk nekik, illetve különböző HR támogató tevékenységeket is vállalunk, akár on-site is. Egyre bővül a partneri körünk, nagyon sokan vitték – viszik a jó hírünket, amelynek következtében az utóbbi 7 évben már nem kell sales-elnünk, minket keresnek meg az új vevők, immár a Dunántúlról is.

Mindig az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy a feladatot, amit kapunk, tökéletesen teljesítsük. A piac felgyorsult, amire mi is igyekszünk azonnal reagálni! A 10 év alatt több olyan partnerünk lett, aki azóta is bevon minket stratégiai döntéseibe, mivel már bizonyítottunk munkánkkal. Mindemellett a régióban induló zöld mezös beruházások befektetői tárgyalásaira is minket kérnek fel, hogy HR szakértői oldalról részt vegyünk. Több sikeres tárgyalás után is folyamatosan naprakész munkaerőpiaci információval szolgálunk a leendő befektetéseket tervező vállalatok számára.

A vevőink igénylik a minőségi munkát más HR területen is, ezért bővítettük a szolgáltatásaink körét. A fejvadászat, az executive search, és a fizikai közvetítés mellett tréningek szervezése, a coaching, és a kiszervezett komplex on-site szolgáltatás is fókuszba került. Saját HR felhőben dolgozunk, újszerű megoldásokkal támogatjuk partnereinket, folyamatos megújulás jellemez minket. Igyekszünk a lehető legtöbb forrást kiaknázni a gyümölcsöző együttműködések eléréséhez.

Hogy mi a sikerünk titka? Erős, önálló személyiségek vagyunk mind, munkánkkal és magunkkal szemben is maximalisták. Az emberekhez való hozzáállás, vevői és jelölt oldalon is a munkánk minőségét tükrözi. Nálunk valóban megvalósul a work-life balance is, ami még jobban motivál minket a közös – kitartó csapatmunka elvégzésében.

Szomolya Klára

Eastjob Személyzeti Tanácsadó Bt

