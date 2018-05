Melyik lesz az évad előadása? Szavazzon!

Mi már tudjuk, hogy ki lett az Év színésze, de csak a színház évadzáró ülésén (május 29-én) áruljuk el: akkor adjuk át a díjat a nyertesnek. Olvasóinknak köszönjük a sok szavazatot, a voksolásra lapunk Facebook-oldalán volt lehetőség.

És íme a játék következő része. Keressük az évad előadását is, most erre várjuk a voksokat. A szavazás hasonlóképp zajlik, mint az Év színésze választásánál. Most az évadban látható előadások plakátjait töltöttük fel, azokra lehet szavazni. Ezután az olvasóinkból álló zsűri dönt majd.

Az Év színésze díjat sok éve már, hogy lapunk kiadója megalapította. Hagyományosan olvasóink szavazatai alapján ítéljük oda. Az idén (akárcsak tavaly) két fordulóban dőlt el, hogy ki érdemli ki az Év színésze elismerést a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagjai közül a színházi szezonban nyújtott teljesítménye alapján. Mint utaltunk rá, lapunk Facebook-oldalán lájkokkal fejezhették ki tetszésüket olvasóink, azt a színészt választva, akinek a teljesítményét a legtöbbre értékelik. A második körben a tíz legtöbb szavazatot kapott színész közül választott a szerkesztőség által felkért, olvasóinkból álló öttagú zsűri.

Hasonlóképp járunk el az évad előadásánál is: a Facebook-oldalunkra feltöltött plakátokat kell lájkolni.

A legtöbb lájkot kapó elő­adás azonban nem nyer automatikusan, hiszen pénteken újra zsűrinké lesz a főszerep: az öt legtöbb szavazatot kapott előadásból ők választják majd ki az évad előadását.

A voksokat május 25-én, azaz pénteken délig várjuk.

