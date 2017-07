Melyik a leghangulatosabb utca Miskolcon?

Bizonyosan más volt és másért a leghangulatosabb utca Miskolcon 1935-ben, 1964-ben, netán 1992-ben, de az biztos, hogy most is, 2017 nyarán is van ilyen utca. Az Észak-Magyarország ezt, a leghangulatosabb miskolci utcát keresi néhány hétig.

Három helyre

– Először a legszebb utca ugrott be, de talán a leghangulatosabb találóbb egy ilyen szavazásfélében – mondta munkatársunk, az ötletgazda Juhász-Léhi István. – A miskolci ember, ha nem is mindig becsüli meg, de mindig szörnyen büszke volt a városára. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen utcája, kinek ezért, kinek azért. Valakinek a gyerekkora miatt, más udvarolni járt oda, de lehet, hogy nem is kell komoly dolgokhoz kötni, egyszerűen csak szép az a hely tavasszal a virágzó fák, télen pedig a hó miatt.

Juhász-Léhi István három helyre hívná fel a figyelmet, a város három pontján – bár kettő közel van egymáshoz.

– Eszembe sincs senkit befolyásolni, de számomra három kedves helyet mindenképpen ajánlok – fogalmazott. – A hangulatos helyek közül a Vár utca a vadgesztenyefákkal, majd a végén a Diósgyőri várral mindig elvarázsol. Ugyancsak minden évszakban csoda a Kisavas. Azok közé tartozom, akik nem csak a Borangolások alkalmával tévednek fel a hegyre. Szeretem a tetőn az Avasi kilátót, lejjebb az egyedülálló templomot a temetővel, majd egy picit odébb a macskaköves utcákat, apró sikátorokat. Bevallom, ez a hely az egyik favoritom! Akinek kicsit zajosabb a leghangulatosabb utca, jó szívvel invitálom a Déryné utcába. A hangulatos kávézók, a közelben elsuhanó villamossal és háttérben büszkén álló Minorita templommal ugyancsak pazar – hát ha még sok-sok színes virág is kerül az ablakokba.

Küldhetik

Mint munkatársunk elmondta, az istvan.juhaszlehi@eszak.hu címre várja az Észak-Magyarország július 23-án 23 óráig a szavazatokat „Miskolc leghangulatosabb utcája” kapcsán. Lehet saját fotókat is küldeni a helyről, ugyanakkor terveink szerint július 4-én az Észak Facebook-­oldalán is elindul egy szavazás mindezek kapcsán.

