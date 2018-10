Melyik a hónap előadása?

Ebben a színházi évadban is a közönség dönthet a hónap előadásáról. A tudnivalók: akárcsak az előző szezonban, most is arra kérjük lapunk olvasóit: segítsenek dönteni róla, melyik lehet a hónap előadása a Miskolci Nemzeti Színházban.

A BOON-on voksolhatnak

A szavazás bevált formája szerint kiadónk portálján, a Borsod Online-on adhatják le voksaikat a címoldalon található linken. Itt fejthetik ki a véleményüket az általuk látott színházi produkciókról. A legtöbb szavazatot kapott előadásé a cím az adott hónapban.

A szavazásról a boon.hu oldalon, lapunkban és az Észak-Magyarország Face­book-oldalán adunk tájékoztatást.

Összeállításokat közlünk

A szöveges értékelésekből időről időre összeállításokat szándékozunk közölni lapunkban.

A szavazásra bátorítunk azzal is, hogy a voksolók részére havonta 5 páros belépőt ajánl fel a Miskolci Nemzeti Színház, ezeket a Borsod Online sorsolja ki.

Fontos tudnivaló, hogy a Miskolci Nemzeti Színházban új bemutatókkal kezdődött az évad. Szabó Máté rendezésében vitték színre A Cirkuszhercegnő című operettet, Kálmán Imre-Julius Brammer-Alfred Grünwald művét.

A Játékszínben Keszég László rendezte a Lear halála című előadást, amelynek szövegkönyvét Enyedi Éva színész-dramaturg írta William Shakespeare műve nyomán.

A Kamaraszínház bemutatója volt Békés Pál–Várkonyi Mátyás zenés mesejátéka, a Félőlény, Harangi Mária rendezésében.

Októberben Csehov világhírű színműve, a Három nővér premierje esedékes (a Nagyszínházban). A rendező Rusznyák Gábor. Ő rendezte a Kosztolányi Dezső regényéből készült Édes Anna című előadást is (ezt a Kamaraszínházban adják elő). Kozma Attila koreográfus-rendező munkája a Truman Capote regénye nyomán világsikert elért film, az Álom luxuskivitelben színpadi változata.

ÉM

