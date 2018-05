Mély szomorúságát talán már soha nem fogja megemészteni

A mennyországból a pokolba… Ettől találóbb mondást aligha lehet „ráhúzni” hokisainkra, akik 15,8 másodperccel a vége előtt még 2–1-re vezettek Nagy-Britannia ellen. Ez a picinyke idő kellett volna ahhoz, hogy legjobbjaink kvalifikálják magukat az elitbe és jövőre Pozsonyban, vagy Kassán például Kanadával, az Egyesült Államokkal, vagy éppen Oroszországgal csatázhassanak. A jégkorongban azonban újra beigazolódott, hogy minden megtörténhet: a britek egyenlítettek (a gólszerző Robert Farmer nevét aligha felejtjük el), a rendes játékidő döntetlenje pedig a sírba vitte a magyar álmokat (a döntetlennel elveszett az esélye a magyar válogatottnak a feljutásra, a szétlövésben – amelynek már nem volt tétje – a brittek voltak az eredményesebbek).

Túl kell élni

A magyar csapat kapitánya Vas János volt. A DVTK Jegesmedvék csatára két nappal a történtek után sem tudja megemészteni mély szomorúságát.

– Az eseményeket nem lehet feldolgozni – közölte. – Vagy ha egyáltalán fel lehet, akkor ehhez hetek, hónapok, vagy évek kellenek. Megállás nélkül azon agyalok, hogy mit kellett volna csinálni annak érdekében, hogy ne így alakuljon, hogy a sors ne büntessen meg minket ilyen rettenetesen csúnyán. Semmi mást nem teszek, csak azt, hogy keresem és kutatom az okokat, de még nem lettem okosabb. Az utolsó másodpercekben is a lehető legjobb megoldásokat igyekeztünk választani, hiszen rendre ezt tesszük. Talán ha rutinosabbak vagyunk, de nem, ez sem jó… Olyan okosságokat pedig minek mondjak, hogy ebből az egész drámából tanulni fogunk, meg hogy gyönyörű világbajnokság volt, felemelő érzést adott az itthoni szereplés, hogy hatalmas meccseket vívtunk. Sehová nem jutok, csak oda, hogy sajnálom, sajnáljuk, mindenki sajnálja. Kénytelen vagyok azzal a közhellyel előállni, hogy az élet megy tovább, túl kell élnünk ezt a szörnyűséget. Társaim közül sokan sírtak, vagy inkább bőgtek, zokogtak, én valahogyan tartottam magam, nekem az segített kissé, hogy olyan sok szép élményt, csodálatos, felejthetetlen pillanatokat adott nekem eddig a jégkorong, de ezzel együtt az élet most őrületes kudarcot zúdított a nyakamba, a nyakunkba. Nem tudom, hogyan jutottunk el az öltözőig és nem tudom normális szavakkal elmesélni, hogy ott üldögélve mit éltünk át. Arra emlékszem, hogy az edzők próbálták helyretenni a gondolatainkat. Féltem, rettegtem az éjszakától, attól, hogy reggelig sem jön majd álom a szememre, mégis elaludtam. Már bocsánat, csupán a hullafáradtság segített, a dráma másnapján aztán mindenki ment a dolgára. Még két-három nappal a vébé után sem érzem a testemet, vagy két hét biztosan kell ahhoz, hogy visszazökkenjek a rendes kerékvágásba.

Nyári üzemmód

A 34 éves Vas János ezután arról beszélt, hogy nyári üzemmódba kapcsol:

– Szabadságra mentem, két hétre mindent abbahagyok, aztán azt fogom csinálni, amit szeretek. Például beállok focizni, teniszezni, de más dolgokat is kedvelek. Erőltetni semmit nem fogok, amit megkívánok, azt teszem majd. Nem kezdek el kalkulálni, hogy hány szezonom van még hátra, hány világbajnokság fér még bele a pályafutásomba. A jelennek élek, ebben gondolkodom, testileg nagyon jól érzem magam. A Papp László Arénában megítélésem szerint, amiben a csapat segítségére lehettem, azt megtettem. Remélem, hogy még sokszor lesz alkalmam hasonló cselekedetekre. Sille Tamás negyven valahány évesen fejezte be, azaz van időm. A szerződésem a DVTK Jegesmedvék együtteséhez köt, remek helyem van a piros-fehéreknél és hiszem, hogy nekem és a gárdának is kiválóan sikerül majd a 2018/19-es szezon, azaz tovább építem a karrieremet.

Szezonzáró vacsora

A magyar jégkorong-válogatott szakvezetői és játékosai még nem értékelték ki a budapesti tornát.

– Erre egyelőre nem volt időnk – mondta Vas János. – A tavasz folyamán valamikor lesz egy szezonzáró vacsoránk, majd ezen találkozunk újra. Addig talán begyógyul a nyílt sebünk…

– Kolodzey Tamás –

Divízió I-es jégkorong-vb - Vay a legjobb kapus, Sebők az álomcsapatban Budapest - Vay Ádám lett a legjobb kapus a szombaton zárult budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, amelynek álomcsapatában helyet kapott a magyar válogatott csatára, Sebők Balázs is. A minden idők talán legszorosabb és legkiegyenlítettebb divízió I/A-s világbajnokságán a versenyigazg... Tovább a cikkhez

Divízió I-es jégkorong-vb - Tolvanen: a britek tudtak még jobbak lenni Budapest - Jarmo Tolvanen, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a tornagyőztes britek az egész heti jó teljesítményüknél is jobbak tudtak lenni a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság szombati zárómérkőzésén. "Remek hangulatú, de őrült torna volt, bármelyik mérkőzésen megtörténhetett... Tovább a cikkhez

Divízió I-es jégkorong-vb - Kétgólos előnyről bukta a feljutást a magyar válogatott a britek ellen Budapest - A magyar válogatott nem jutott fel a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, miután a szombati zárómérkőzésen kétgólos előnyét eladva, szétlövés után 3-2-re kikapott a brit együttestől. A világelittől 15,8 másodperc választotta el a házigazdát. A játéknap előtti 24 lehetség... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA