Méltóképpen tisztelegtek a kerékpáros lelkészek

Kilenc református lelkipásztor kelt útra kerékpáron június 19-én, hétfőn Pápáról, hogy 500 kilométert tekerjenek le három nap alatt, így emlékezve a reformáció 500. évfordulójára. A lelkészek egyenpólót viselnek, amelyen a reformáció 500 felirat mellett egy bibliai ige is olvasható volt: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Három nap

A pápai startnál Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke áldotta meg az utazókat. A lelkészek hétfő este érkeztek Budapestre, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalába. A kerekezők a Ráday kollégiumban pihenték ki az első nap fáradalmait, volt mit, hiszen az első etap Pápától Budapestig 158 kilométert tett ki.

A lelkészcsapat Budapestről Debrecen felé vette az irányt kedden reggel: ez volt a túra leghosszabb (256 kilométer) és egyben legnehezebb szakasza, amit nehezített a tűző napsütés is. Szerdán a biciklis lelkészek a „kálvinista Rómából” Sárospatakra tekertek, és ezzel ért véget az 512 kilométeres teljesítménytúrájuk.

A reformáció 500 kerékpár­túra ötletgazdája Gilicze Tamás bakonyszentkirályi lelkipásztor szabadidejében is szívesen kerékpározik, és már november óta tréningezett az útra. A lelkész a budapesti állomáshelyen úgy fogalmazott, hogy az ünnep belső dolog, és bár nem ingben-nyakkendőben ünnepelnek, mind a kilencen úgy érzik, hogy erőfeszítéseikkel méltóképpen tisztelegnek a reformátorelődök előtt. Most ők is ugyanúgy szenvedtek az utakon, mint annak idején a peregrinus diákok, akik hasonlóan hosszú távokat tettek meg, hogy a reformáció terjedhessen.

ÉM

A korelnök

A túra korelnöke, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, Bán Béla volt, aki 55 évesen vágott neki a távnak. A korelnökre nagyon vigyáznak a többiek, Bán Béla megjegyezte: a legtöbbet ő kerekezhetett szélárnyékban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA