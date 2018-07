Méltatlan, de jogszerű

Keserű hangvételű levélben fordult szerkesztőségünkhöz egyik idős olvasónk, aki neve elhallgatását kérte, mert attól fél, fekete listára kerülne az illetékes hatóságnál, ha kilétére fény derülne.

Minimálbérért vagy feketén

– Méltányossági nyugdíj­emelést kértem, amit már másodszorra utasítanak el, annak ellenére, hogy minden feltételnek megfelelek. 2017-ben, azzal indokolták ezt, hogy más még nem kapott, ilyen jellegű emelést, idén pedig azzal érveltek, hogy 85 000 felett van a nyugdíjam, miközben a jövedelmi összeghatár már 2017-ben is 90 000 forint volt. A határozatban közölték velem, a döntés ellen közigazgatási pert indíthatok – avatott be minket a részletekbe az érintett szépkorú, aki majdnem negyven év hivatalos munkaviszonnyal rendelkezik, két gyermeket szült, évtizedeken keresztül boltvezetőként dolgozott, ám a rendszerváltozás után nem talált ideális állást.

Gyakran csak minimálbér ellenében foglalkoztatták és több ízben az is megesett, hogy utólag derült ki, hogy be sem jelentette őt a munkáltató, tudtán kívül, feketén dolgozott. Ezek a körülmények vezetek oda, hogy nyugdíjasként igen alacsony járandóságot állapítottak meg neki. Az asszony nem törődött bele, közigazgatási per keretében megtámadta a számára kedvezőtlen határozatot.

– Nem adtam fel, bíztam az igazságszolgáltatásban. A tárgyalásra az ügyre vonatkozó összes iratot magammal kellett vinni. Lefénymásoltattam a betegségeimet bizonyító orvosi leleteket, a havi gyógyszereim költségeit bizonyító számlákat, a közüzemi díjakat reprezentáló csekkeket. Összeírtam azokat a gyógyszereket is, amelyeket már nem tudok kiváltani, ugyanis nem telik rá ebből csepp pénzből – sorolta lapunknak a panaszos.

Nem bírálható felül

– A tárgyaláson viszont nem volt lehetőségem megmutatni, rögtön közölték, a nyugdíjintézet döntését nem bírálhatják felül, nem tudhatják a lehetőségeiket. Ez olyan mint a nesze semmi fogd meg jól. Ez kész kirakatper. Minek kellett az összes bizonyítékot vinni ha meg sem nézik, minek a tárgyalás, ha úgysem dönthetnek másként? Úgy érzem és talán nem is ok nélkül, hogy bolondot csinálnak belőlem.

Szeretném, ha az újság leközölné az esetemet, bár a nyugdíjas érdekvédő szervezett figyelmeztetett, ha a nyugdíjintézet tudomást szerez erről, akkor ne is reménykedjem benne, hogy valaha is megemelik a jövedelmemet – tette hozzá.

Fővárosba küldte

Az eset kapcsán kerestük a kormányhivatalt, ám nem tudtak érdemi tájékoztatást adni, olvasónk ugyanis a fővárosi intézethez juttatta el kérelmét. A bírósági ­szóvivőtől, Gyurán Ildikótól megtudtuk, hogy a kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-­emelés engedélyezése ügyében hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hi­vatkozni, tehát érdemben nem vizsgálhatják felül a ­hatóság döntésének tartalmát.

– Csak nagyon szűk körben bírálhatják felül a hatóság döntését, nincs nagy mozgásterük – szögezte le az általunk megkérdezett független jogász. Semmisség abból fakadhat, ha a döntés jogszabályba ütközik, vagy túllépi hatáskörét az adott szervezet. Léteznek olyan belső szabályzatok, utasítások melyek mentén mérlegelik az egyéni eseteket és eldöntik, mennyire veszélyeztetik jelen körülmények az érintett létfenntartását. Sajnos sokan méltánytalanul alacsony összegből tengődnek, de a méltányossági emelést nem lehet bírósági úton kikényszeríteni, ez a hatóság hatásköre, mely mérlegelés után adható, de kötelezni erre jogi úton nem lehet az illetékeseket – érvelt a szakember, aki szerint jövőre ismét érdemes beadni az emelésre vonatkozó kérelmet.

