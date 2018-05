Meleg, de csapadékos idő várható a hétvégén

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett több helyen – nagyobb számban az ország déli megyéiben – alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, de az északnyugati területeken is várható eső. A légmozgás többfelé élénk, néhol erős, zivatar környezetében viharos is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 13 és 18 fok között alakul. Napközben általában 24-29 fokig melegszik fel a levegő, de északnyugaton kissé hűvösebb is lehet.

A felhőszakadás veszélye miatt péntekre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére.

Szombaton több órára kisüt a nap. A déli óráktól kezdve ismét egyre több helyen valószínű zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 11-17 fok lehet, napközben 23-30 fokig melegszik fel a levegő.

Vasárnap napos idő várható. Ekkor is a déli óráktól kezdve alakulhat ki szórványosan – inkább a Dunától keletre – zápor, zivatar. Csak zivatar környezetében erősödhet meg a szél. A minimumhőmérséklet 12 és 18, a maximumhőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.

– MTI –

