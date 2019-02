Meki nyugdíjba vonult

Az ország szegényebb területein előfordul, hogy nem kizárólag kis kedvenceket, de nagyobb háziállatokat, lovakat, kecskéket, juhot, borjút is szélnek eresztenek és magukra hagynak a gazdáik, hogyha már nem tudják finanszírozni a tartását.

– A kezdeményezés úgy indult, hogy minden évben nyáron megrendezzük a nemzetközi Samsara Fesztivált, ahol a zenén kívül a művészet és a jóga is nagy szerepet kap – kezdte Czinkóczky Csaba, a rezervátum alapítója. – Ennek kapcsán sikerült egy negyvenhektáros területre szert tennünk a Siófok mellett Törekiben. Ez a telek gyönyörű, dimbes-dombos és hatalmas legelő is van rajta. Mintha éppen arra találták volna ki, hogy elárvult és öreg állatok éljenek rajta. Legutóbb például egy Meki nevű kecskebakot sikerült megmentenünk a pusztulástól Tatabánya környékén. Már fél éve barlangban, egyedül élt az idősödő állat, és egy környékbeli jótevő etette, mert a gazdája elhunyt – tette hozzá.

Lelkesedésből tanult

– Mivel korábban Budapest elővárosában, Csepelen éltem, kizárólag a kutyatartás terén volt tapasztalatom, a többit autodidakta módon tanultam meg, de azóta folyamatosan képzem magam a csapatommal. Jelenleg kilenc háziállat lakik nálunk. A leggyengébb lovunk Szolnok mellől való, de érkeztek hozzánk kecskék, juhok, egy pulikutya, két cica és négy boci is. Az állatok nagy része olyan körülmények közül került ki, ahol nem volt már pénz a tartásukra, orvosra és sokszor ehhez bántalmazás is társult. Nemrégen például egy bírósági per során koboztak el állatot, és mi lettünk a megoldás. De időnként olyan is előfordul, hogy a gazda keres meg bennünket. Megvannak az eszközeink a mentéshez, és menet közben állatorvossal, szakemberekkel is konzultálunk, akik a befogásban is segítenek – mutatta be a menhely vezetője.

Igazi csapatmunka

A rezervátum életébe egyszerű látogatóként, de önkéntesként is be lehet kapcsolódni.

– Mindenkit szeretettel várunk, és tavasztól őszig sátorozási lehetőséget is tudunk biztosítani. Az önkénteseink átlagosan két-három hétre köteleződnek el, és egymást tanítják be az állatok körüli feladatokra és a kerti munkákra, de van, aki egész nyárra marad. Most körülbelül nyolcvanfős a várólistánk, mert egyszerre tíz-tizenöt embert tudunk fogadni. Általában fiatalok jönnek, de nincs semmilyen korosztálybeli megkötés. Látjuk, hogy ez fontos és hiánypótló küldetés, és jó érzés megtapasztalni, hogy milyen szívesen bekapcsolódnak a feladatainkba. Miközben közösségben vannak, feltöltődnek és felelősséget vállalni is megtanulnak. Ami azonban nehézséget jelent, hogy egyelőre semmiféle támogatásunk és szponzorunk nincs, kisebb adományokból és a fesztivál bevételéből tartjuk fenn magunkat – foglalta össze Czinkóczky Csaba.

ÉM-DA

