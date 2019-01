Méhek kezelésére szolgáló készítményt hívott vissza a Nébih

A hatóság szerdai tájékoztatása szerint november-decemberben többször is Oxxovar oldattal kezelt méhek elhullását jelentették a méhészek. Az általuk leadott termékmintákban a hatóanyag tartalma megfelelő volt, a gyanú alapján vizsgált szennyezőanyag is negatív laboreredményt adott. Az egyik esetből származó elhullott méhekből viszont fipronilt mutatott ki az erre szakosodott laboratórium.

A szakemberek a méhészek által beküldött bontott és a kereskedelemben fellelhető bontatlan kiszereléseket is ellenőriztek, és a gyógyhatású termék négy gyártási tételében is kimutatták a fipronil jelenlétét. Még tart annak vizsgálata, hogyan kerülhetett bele a méhekre veszélyes hatóanyag a készítménybe, illetve a gyártó további készítményeinek és termékeinek vizsgálata is folyamatban van.

Ennek során a Nébih kiemelt figyelmet fordít a mézelő méhek készítményeire.

A Nébih felhívta a figyelmet, hogy az Oxxovar 5 százalékos oldatot semmiképp se használják fel.

A varroózis gyógykezelésére 21 állatgyógyászati készítmény áll rendelkezésre, és számos gyógyhatású készítmény alkalmas a kiegészítő kezelésre, így a mézelő méhek védelme más szerekkel továbbra is megoldható – áll a közleményben.

