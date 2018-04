Méhecske és giliszta is volt a mikroszkóp alatt

Niki már gyerekkorában is orvosnak készült, de most, hogy érettségi előtt áll, teljesen biztos abban, hogy ezt a pályát választja. Az is megerősíti ebben, hogy nemrég derült ki, első lett az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológia tantárgyból. Mégpedig biológia II-ből, ami a nehezebb kategória. Azok a diákok indulnak itt, akik emelt óraszámban tanulják a biológiát.

Kevés tanárnak adatik meg az életében, hogy ilyen szép eredménye legyen. De ez nem csak a tanáron múlik.” Farkas István

Gyógyítani akar

– Az egész a nyuszival kezdődött – emlékszik vissza gyerekkorára Niki, amikor azt kérdezzük tőle, miért az orvosi pályára esett a választása. – Kilencéves voltam, amikor kaptam egy nyuszit, aki sokat betegeskedett. Mivel szerettem volna meggyógyítani, utánanéztem, milyen betegségei lehetnek egy nyúlnak, és mit kell tenni a felépülése érdekében. Sok-sok szakirodalmat olvastam, és rájöttem, hogy engem ez nagyon érdekel. Kezdetben állatorvos akartam lenni, de nyolcadik osztályban felvételi előkészítőre kezdtem járni a Herman gimnáziumba, ahol főleg az emberbiológiáról tanultunk. Akkor végleg eldöntöttem, hogy orvos leszek ugyan, de inkább emberorvos – meséli Niki.

Hozzáteszi: a felvételi előkészítőt Farkas István tanár úr tartotta, és később a gimnáziumban ő lett a biológiatanára, sőt az osztályfőnöke is. Az OKTV-re pedig, ami a legrangosabb országos tanulmányi verseny, szintén ő készítette föl.

– Tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetek tanár úrnak. Rendkívül érdekesek az órái, mindig kiegészíti a tananyagot valamilyen különleges ismerettel. Ő az iskola túraszakosztályának a vezetője, én is sokat túráztam az ő vezetésével, ami nemcsak a hegymászásról szólt, hanem közben nagyon sokat tanultunk, főleg a fákról és növényekről. Ez aztán óriási előnyt jelentett a versenyen, szerintem azért is nyertem meg, mert jól ismerem a különböző fákat és növényeket –sorolja Niki.

Kapott segítséget

Megjegyzi: már tavaly is jelentkezett az OKTV-re, akkor egy pont hiányzott, hogy bejusson a döntőbe. Tavaly azonban nem készült tudatosan a versenyre, csak megpróbálta, tapasztalatot gyűjtött. Ebben a tanévben azonban mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. Ez sikerült is, közel 1900 induló közül lett a legjobb.

– Az iskola többi tanára is maximálisan segített. Ugyanis egyes biológiai feladatok megoldásához szükség volt a kémiára, matematikára és a fizikára. Szaktanáraimtól bármit kérdeztem, készségesen segítettek – hangsúlyozza Niki.

Megtudjuk: kémia tantárgyból is indult az idén, mindössze 0,75 ponttal maradt le a döntőről.

Három forduló

Majd elmeséli, az OKTV három fordulóból áll. Az első megméretés egy jó hosszú teszt volt, ezt minden versenyző a saját iskolájában írta. A második, területi fordulón már bonyolultabb feladatokkal kellett megbirkózniuk a diákoknak. Majd körülbelül 50-en jutottak a döntőbe, ahol gyakorlati feladatokban kellett bizonyítaniuk. Különböző kísérleteket kellett elvégezni, azokat lejegyezni vagy lerajzolni és a hozzájuk tartozó kérdésekre választ adni. Szerencsére volt egy faismeretre épülő feladat is, amiben Niki remekelt. De mikroszkóp alatt vizsgált például méhet és gilisztametszetet is, tehát sokszínű és érdekes volt a döntő.

– A szervezők úgy indították az utolsó fordulót, hogy „jó szórakozást kívánunk mindenkinek”. Ezt azért mondták, mert tudták, hogy bár komoly, de valóban érdekes és szórakoztató feladatokkal kell majd megküzdenünk – teszi hozzá Niki, aki ezért az eredményért megkapta a 100 felvételi pluszpontot. Ez természetesen fontos számára, hiszen a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szeretne majd továbbtanulni.

Azért épp ott, mert úgy tudja, ott magas színvonalon folyik az oktatás, szereti a várost, és rokonai is laknak Szegeden. Hogy az orvosi pálya melyik ágát választja majd, azt még nem tudja, de van még ideje eldönteni.

És hogy mi a szép a biológiában? Niki úgy fogalmaz: az élet maga a biológia. Mindenhol ott van, önműködő rendszer, ami rendkívül bonyolult, épp ezért még nem ismerjük egészen, de mégis működik.

– Hegyi Erika –

