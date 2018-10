Megyénkben jelentős az agrárgazdaság szerepe

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke a megyeházán napokban tartott II. Befektetés-ösztönzési Agrárgazdasági Fórum és Üzletember Találkozó köszöntőjében gróf Széchenyi István gondolatát idézte: „azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk…” A gondolatot tovább fűzve kijelentette, hogy az elmúlt évszázadban elénk gördült kövekből nemcsak lépcsőt, hanem utat is lehet építeni, sőt autópályát is – mint ahogy történik ez Kassa és Miskolc közt, hogy összekösse Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét.

„A többi külföldi partner felé is törekszünk az összekötőkapcsok, utak kiépítésére, a kölcsönösen előnyös együttműködésre” – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.

Török Dezső kiemelte, hogy a megyei önkormányzat a nemzetközi kapcsolatait felhasználva, mintegy katalizátor kívánja segíteni ezt a folyamatot. A témaválasztással kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy megyénkben, de Hargitában és Kassa megyében is jelentős az agrárgazdaság szerepe. Az alkalmat megragadva megköszönte az Agrárminisztérium és a NAK megyei szervezetének a segítségét, támogatását.

A gazdaság szereplői

„A II. Befektetés-ösztönzési Agrárgazdasági Fórum és Üzletember Találkozón a helyi vállalkozók mellett Kassa és Hargita megyéből is érkeztek üzletemberek. A rendezvényen – többek közt – részt vett Pataky Károly, a Kassa megyei önkormányzat alelnöke, Taskó József, a Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke, dr. Kovács János megyei főjegyző, Negrutz Ágoston, az Agrárminisztérium miniszteri tanácsadója, több agrár-nagyvállalkozó, a kis- és középvállalkozói szektor képviselői, polgármesterek, területfejlesztési szakemberek, hivatali tisztviselők. A rendezvény a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktum keretében, a megyei önkormányzat és a Bora 94 konzorciumi partnerségével, a TOP keretében jött létre.

Jelentős előrelépés

Kis Miklós, az Agrárminisztérium államtitkára a szakmai tanácskozáson Magyarország agráriumi külkereskedelmének alakulása, piaci helyzete Európában címmel értekezett. Számokkal alátámasztva kiemelte, hogy 2010-hez képest jelentős előrelépés történt ezen a területen. A kormányzat számos intézkedéssel segítette az ágazat fejlődését és ez a továbbiakban is folytatódik. A fő piacunk az Európai Unió, és ezen belül is Németország. Keresik a lehetőségeket a Távol-Keleten, és potenciális piacnak tekintik a Nyugat-Balkán államait is. A felvidéki, erdélyi gazdákkal együttműködésre utalva szólt a Kárpát-medencei integrátor szerepről is.

Taskó József, a Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke bemutatta a NAK megyei szervezetét, bemutatkoztak a jelen lévő külföldi partnerszervezetek, valamint több helyi gazdálkodó.

ÉM-SZB

