Megyénkben is kevesebb a méh, a napraforgó közelében pusztulnak

Már tömegesen jelzik a méhészek a hivatalok felé és az interneten is, hogy nagy számban pusztulnak a méhek, amelynek az okát nem igen tudják, de a tapasztalatok alapján sokan a napraforgót, illetve annak vegyszerezését okolják.

Borsod-Abaúj-Zemplént sem kímélte a szokatlan méhpusztulás, szinte mindenhol vannak érintett méhészetek.

– Jelentős a kár a megyében, száznál több jelzés érkezett, miközben sokan nem is jelzik, hogy gondjuk van. Hatósági vizsgálat is indult, és a Nébih is vizsgálja az okokat, elsősorban a napraforgótermő megyékben – mondta megkeresésünkre Farkas János, a B.-A.-Z. Megyei Méhész Egyesület megyei szaktanácsadója.

A már korábban is sokat emlegetett napraforgó azért kerülhetett a vizsgálatok célkeresztjébe, mert a jelzések alapján mindenhol jelen volt a pusztulás közelében. Például az egyik évek óta gond nélkül működő méhészetben azután jelentkezett az elhullás, hogy a közelébe – korábban nem ültetett – napraforgót telepítettek. A vizsgálatok most arra keresik a választ, hogy összefüggésbe hozható-e a méhek pusztulásával a lombtrágyaként használt szer, vagy a neonikotinoid tartalmú csávázószer.

Az elhullás mértéke kapcsán a szaktanácsadó azt mondja, családok nem pusztultak el sehol, azt azonban még nem lehet megjósolni, mi lesz tavasszal, ugyanis sok esetben úgy legyengülnek, hogy talán a telelő egyedszámot sem tudják majd elérni. A legtöbb helyen 60-70 százalék körüli az elhullás, három fiók helyett egyet töltenek meg a méhek, de ennél kisebb mértékű esetek is vannak azért.

