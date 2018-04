Megyénkben is fejleszt az Ökumenikus Segélyszervezet

A hátrányos helyzetű családok és személyek társadalmi reintegrációját segítő munkájának infrastrukturális és szakmai feltételeit jelentősen javító fejlesztéseket valósít meg az ország több régiójában az Ökumenikus Segélyszervezet.

Új intézmény és raktárbázis

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosított 650 millió forintot három év alatt használják föl szolgáltatásaik javítására és bővítésére, valamint a szervezet országos jelenlétének erősítésére. A 2020-ig tartó, a segélyszervezet kastélyosdombói, miskolci, debreceni és vizsolyi régió­beli szerepvállalását érintő teljes programot egy alapkőletételt is magában foglaló sajtónyilvános rendezvény keretében mutatta be Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a most megvalósuló fejlesztések keretében egy-egy új szociális intézményt hoznak létre Vizsolyban és Debrecenben, a kastélyosdombói és miskolci központnak pedig a tevékenységi körét is bővítik. A Széchenyi 2020 program keretében három új raktárbázis is épül: Kastélyosdombón, Miskolcon és Debrecenben. A beruházásnak köszönhetően növekszik a karitatív szervezet ellátási területe, fejlődik a szolgáltatások hatékonysága és minősége. A szükségletekre rugalmasan és komplexen reagáló szolgáltatások növelik a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs esélyeit. A fejlesztéseknek köszönhetően a rászoruló családok modern, jól felszerelt helyiségekben vehetnek részt szociális és fejlesztő-, illetve közösségi és családi programokon. A nehéz sorsú gyermekek számára korspecifikus programokat tudnak szervezni, valamint sokan élménytáborba is eljuthatnak. Az új raktárbázisok a célcsoport gyorsabb és költséghatékonyabb elérését, krízishelyzetekben pedig a humanitárius gyorssegélyezést segítik a jövőben amellett, hogy a növekvő raktárkapacitás révén lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű adományok fogadására és továbbítására is.

A fejlesztésekről

A Borsod megyei Vizsolyban egy elsősorban közösségi térnek helyet adó ingatlan teljes felújítása történik meg. A helyben, illetve a régióban élő rászoruló családokat számos módon támogató új intézményben lesznek többek között fejlesztőszobák, kiszolgálóegységek, szociális blokk és munkatársi szoba is. Az akadálymentesített épület környéke is megújul, térköves burkolatok, járda és rámpa építése is része a terveknek.

Az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézményének területén közösségi pont és raktárbázis jön létre. A fejlesztés keretében gyermek-fejlesztőszobákat, kiszolgálóegységeket és vizesblokkokat alakítanak ki, valamint egy nagy terű humanitárius raktárt hoznak létre. A vizsolyihoz hasonlóan itt is megújul az ingatlan közvetlen környezete is.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA