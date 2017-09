Megyei közgyűlés – Ma már a közlekedés az egyik fő légszennyező

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat úttörő szerepet vállalt azzal, hogy saját anyagi erejéből áldozott azért, hogy megalkossa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 2017–2022 című dokumentumot, amely iránymutatásul szolgálhat a megyében élők életét befolyásoló programokhoz – jelentette ki Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke.

Fókuszban a közlekedés

A környezetvédelmi program kapcsán a hozzászólásokban elhangzott, hogy ma már nem a megyét hosszú évtizedeken át terhelő nehézipar – acél­ipar, bányászat, vegyipar, vagy az energiatermelés az elsődleges befolyásoló tényező, hanem a légszennyezést tekintve például a közlekedés.

Éppen ezért volna szükség főbb útjaink nyomvonalán újabb településeket elkerülő szakaszok építésére. Példaként felvetődött a 26-os út, amely komoly tervekkel rendelkezett például a Sajószentpéter belvárosát, illetve Kazincbarcikát is mentesítő új szakaszára vonatkozóan. De ugyanilyen gondokkal küszködik Tokaj is, amelynek belvárosán keresztülhalad a 38-as út teljes kamionforgalma. Itt is léteznek tervek, amelyek egy új Tisza-híd építésével és a hozzá tartozó úttal tudnák megoldani ezt a neuralgikus gondot.

Szó esett azért pozitív példáról is. A 3-as főközlekedési út Miskolc és az országhatár közötti szakaszán lévő települések belátható időn belül fellélegezhetnek, amikor is megépül a tehermentesítő szerepet is játszó M30-as autópálya.

Mivel is fűtsünk?

A környezetvédelmet érintő kérdés a bükkábrányi lignitbányászat is. Pontosabban az, hogy az ott kibányászott erőművi felhasználásra kiváló, ám egyébként rossz fűtőértékű és sok szennyezőanyagot tartalmazó fűtőanyagot sokan alkalmazzák háztartási fűtés céljára. Ennek fő oka a lignit olcsó volta. Azonban gondolni kellene arra is, hogy a lignittel fűtött házak kéményéből szabadon, szűretlenül távozik a por és más ártalmas anyag.

ÉM-SZB

