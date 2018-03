Megyei foci: mindenki időpontot keres

Az időjárási viszontagságok eddig is sok fejtörést okoztak a szűkebb pátriánk pontvadászatait működtető szervezetnek, a Magyar Labdarúgó Szövetség B.-A.-Z. megyei Igazgatóságának, a szombat-vasárnapi havazás azonban már felért egy kiütéssel.

Csütörtökig haladék

– Azt mondhatom, hogy órák, vagy inkább napok óta égnek a telefonjaink és elektronikus úton is sok levél érkezik hozzánk – közölte Sajti Viktor, az MLSZ megyei igazgatója. – Az egyeztetések megtörténtek, sőt gőzerővel folytatódnak, ezért arra jutottunk, hogy csütörtökig lehetőséget adunk valamennyi klub számára a megegyezésre. Mi ugyanis szolgáltatunk, nem úgymond erőből intézkedünk, ezért csak akkor avatkozunk be ebbe a folyamatba, ha az érintetteknek nem sikerül közös nevezőre jutniuk. Vagyis ekkor jövünk mi és tűzzük ki hivatalból az elmaradt találkozók időpontjait. Ami az ünnepnapokat illeti: igen, ezekre gondolunk, például a május 1-re, de akár más munkaszüneti napokra, akárcsak a szerdákra.

A műfüves pályákat, mint alternatív játéktereket is szóba hoztuk Sajti Viktornak, aki így felelt erre a felvetésre:

– A megyei I. osztály esetében megint szóba jöhetnek a műfüves pályák, amelyek szerencsére már minden kistérségben találhatók. Az elit esetében csak nyolc mérkőzés van fordulónként, így könnyebb pályát bérelni, vagy kölcsönözni. Egy helyen, ha szabad a komplexum, délelőtt és délután akár két meccs is megrendezhető, de az esti időpontok ugyancsak alternatívát jelentenek. A megyei második vonal helyzete sokkal rosszabb, hiszen ebben az osztályban háromszor több találkozó vár lejátszásra, nem beszélve az elmaradt 90 percekről, így ezt a vonalat aligha húzhatja ki a kátyúból a műfű.

Háromból semmi

Az egyik legrosszabb helyzetben a Kisgyőr KSE megyei II. osztályú, Közép csoportos együttese van.

– Az idén mi még egyszer sem léptünk pályára, holott papíron már három forduló is eltelt – mondta Kékedi László, a klub elnöke, aki „mellesleg” a falu polgármesteri tisztségét is betölti, így sokat tud segíteni. – A tavaszi első, szám szerint 17. fordulót hivatalból elhalasztotta az MLSZ megyei igazgatósága, a 18. fordulóban elmaradt a Tibolddaróc elleni idegenbeli meccsünk, az elmúlt vasárnapra kiírt itthoni összecsapásunkat pedig szintén nem tudtuk lejátszani a Tiszapalkonya ellen. Eddig is sokat kínlódtunk és az az érzésem, hogy ezután is lesznek gondjaink. Pályánk egy részén ötven centiméteres hó áll, az átfúvások miatt azonban helyenként egy méteres magassággal is meg kell küzdenünk. Fagyos időben segít a kisebb tengelynyomású traktorozás, olvadásnál azonban lágy a talaj, így munkagép nem mehet a fűre, csak a kézi erő jöhet szóba. Természetesen mi is keressük a legjobb megoldást, a tibolddaróciakkal már meg is egyeztünk egy hétközi időpontban. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy két ­hosszú hétvége előttünk áll, így akár az egyesületek, akár az igazgatóság mozgástere is nagyobb. Azt persze még nem tudhatjuk, hogy mit hoznak az elkövetkezendő napok, de akár az előttünk álló szombat-vasárnapon is felléphetnek időjárási nehézségek, így pillanatnyilag nincs garancia a további, már zökkenőmentes bajnoki szereplésünkre.

