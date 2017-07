Megyei érmek is születhetnek az országos bajnokságon

Szerdától szombatig Miskolcon, a Kemény Dénes Városi Sportuszodában rendezi meg – a Magyar Úszó Szövetség megbízásából, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség közreműködésével – a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. a II. Cápa Úszó Országos Bajnokságot. Az esemény tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a korosztályos ob-n a 10–11 éves leányok, illetve a 11–12 éves fiúk ugranak medencébe, hogy megküzdjenek az érmekért, helyezésekért.

Kettévették

A korosztályos megméretésre csak egy bizonyos szintidő megléte esetén lehetett nevezni, Hölcz Péter versenyigazgató tájékoztatása szerint 472-en mutatják meg tudásukat, a közönség összesen 2194 rajtot láthat a négy nap alatt. Az országból 85 sportszervezet képviselteti magát az erőfelmérőn, köztük lesznek miskolci (MVSI, Swimming Pentathlon), tiszaújvárosi és ózdi úszók is. Amint az elhangzott: az MVSI eredetileg a gyermek országos bajnokság megszerzésére pályázott, ám azt végül Kecskemét kapta meg (ahol meg is rendezték a múlt héten), és a MÚSZ a miskolciakat a cápa ob lebonyolításával bízta meg. Emlékezetes, hogy két éve a két korosztály még egy időben versenyzett, ám a létszám már olyan kezelhetetlen méreteket öltött, hogy többek között 0. napot is be kellett iktatni, és ezen tapasztalatok alapján a következő évben már „szétosztották” az itt versengőket.

Hozzájárulnak

Hölcz Péter úgy prognosztizált, hogy várhatóak megyei érmek, majd arról is szót ejtett: a lokális szövetség főtitkáraként örül annak, hogy a megyében folyamatosan adnak át tanuszodákat, van, amelyiket az idén, és vannak olyan települések, ahol a közeljövőben. „Ezen fejlesztések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az úszóbázis tovább bővüljön” – fogalmazott a szakember.

ÉM-MI

Uszodainformációk:

Kedden 12 órától bezár az uszoda a vendégek előtt.

Szerdán 9.15-től tartják a megnyitót, 9.30-tól indulnak az előfutamok.

Csütörtökön, pénteken és szombaton 9 órától rendezik az előfutamokat, a döntőket 16.30-tól.

Az uszoda vasárnap már ismét a szokásos időpontokban várja a vendégeket.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA