Megyaszó „égiháború” után: már jobb a helyzet

Újabb negyvennel csökken azon megyaszói házak száma, amelyeknek a tetőzete a júniusi nagy jégverésben semmisült meg teljesen vagy vált használhatatlanná. A Magyar Vöröskereszt adománya révén összesen 7313 négyzetméter, egyedi, méretre szabott acél trapézlemezt és hozzá való kiegészítőket osztottak szét tegnap a legnagyobb károkat elszenvedő családok között.

A Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének szakemberei az elmúlt hetekben minden rászoruló házát felmérték. Ez alapján kezdődhetett meg a tetőt borító lemezek méretre gyártása. Hajdú Istvánnétól, Megyaszó polgármesterétől azt is megtudtuk, hogy még mintegy harminc kárt szenvedett épület vár új tetőre a településen.

Még 30 házon nincs tető a jégverte Megyaszón

„Az ezerhatszázas években pusztított tűzvész óta nem érte akkora kár Megyaszót és az itt élőket, mint nyáron, június 21-én délután” – emlékezett vissza a valamennyi megyaszói emlékeibe beleégett napra Hajdú Istvánné, a település polgármestere.

Még a tél kezdete előtt megoldást kell találnunk.” Hajdú Istvánné

Ostrom után…

Elborzasztó számokat ismételt már sokadszor a polgármester asszony. A település 767 lakóingatlana közül 560-nak a tetőszerkezete elpusztult vagy megsérült valamilyen mértékben. Az önkormányzat igyekezett azonnal lépni és fóliát, tetőlécet és szöget szállíttatott ki, és emberi segítséget is adott, hogy mihamarabb átmeneti fedést kapjanak a kárlátott épületek. Azóta pedig arra fordítanak minden energiát, hogy még a tél beállta előtt igazi tető alatt legyen Megyaszó valamennyi családja.

„Aki tehette, azonnal hozzálátott a károk elhárításához. Akinek volt biztosítása, az haladéktalanul tudott új tetőt építtetni – magyarázta a település vezetője – Több mint 350 családnak azonban nincs biztosítása, számukra kellett megoldást találni…”

Még a hideg beállta előtt

Mint lapunkban is olvashatták, nagyon sokan nyújtottak segítő kezet. Karitatív szervezetek sora jelent meg a faluban építési, tetőfedési anyagokkal és szaksegítséggel. „Mára oda jutottunk, hogy már csak harminc házon nincs tető. A hideg beállta előtt azonban ezt is meg kell oldanunk, mert nem lehet fűteni fóliával fedett épületeket.”

A Vöröskereszt segített

A legfrissebb segítséget a Vöröskereszt nyújtotta. Hétfőn érkezett meg az a kamion a településre, amely 40 ház befedéséhez elegendő anyagot hozott a megyaszóiaknak 12 millió forint értékben. „A tragikus nap óta folyamatosan jelen vagyunk Megyaszón – mondta Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. – Szervezetünk közvetlenül az ítéletidő utáni napokban segédkezett a károk felmérésében és élelmiszercsomagokat is osztottunk. Most is jövünk újra. Szeptember utolsó hetében 183 család kap élelmiszer- és tisztítószercsomagot – ami 11 kilogramm tartós élelmiszert és 3.5 kilogramm takarítószert jelent – több mint 1 millió forint értékben.

A Metál-Sheet gyártotta

A negyven megyaszói épület befedésére elegendő összesen 7313 négyzetméter, egyedi méretre szabott trapézlemezt és hozzá való kiegészítőket, gerincelemeket és csavarokat a nagy tapasztalatokkal rendelkező debreceni Metál-Sheet Kft. gyártotta le és szállította el a településre.

– Szaniszló Bálint –

