Megvédené a címét a Vegyész

A férfi röplabda Extraligában elérkezett az idei szezon fináléja, melynek egyik résztvevője a címvédő Vegyész RC Kazincbarcika alakulata, míg a másik az LV Sport Pénzügyőr gárdája. Az aranyharcot az egyik fél harmadik győzelméig vívják a felek, az első csata kedden 19 órától kezdődik a Don Bosco Sportközpontban.

Nem amatőrök

– Az elődöntőben villámgyorsan kezdtünk, simán nyertük az első mérkőzést, majd legalább ugyanolyan gyorsan ki is kaptunk Kaposváron – kezdte Marek Kardos, a VRCK vezetőedzője. – Ez megfogta a csapatot, látták, hogy a rájátszásban nem elég csak felmenni a pályára, bizony kőkeményen meg kell dolgozni minden egyes pontért. Egy-egy után jól reagáltunk, és bár nem játszottunk szépen, eredményesek tudtunk lenni. Nyomás volt a csapaton, de el tudta viselni, dicséret illeti a fiúkat, mert harcosan játszottak, elveszett labdát nem ismertek. A Pénzügyőrrel már nem először fogunk találkozni a szezonban, legutóbb nyertünk 3:1-re, és szerintem akkor rajtunk volt a nyomás, mert javítanunk kellett a mérlegünkön velük szemben. Most viszont már felszabadultan készülhetünk, élvezve a játékot, betartva az utasításokat kell röplabdáznunk. A legfontosabbnak az első mérkőzést tartom, azon sok múlhat, de hazai pályán nem engedhetjük meg magunknak a botlást, és szerencsére mostanában jó a mérlegünk a Don Boscóban. Az ellenfél is biztosan várja már a döntőt, és bár sokan azt mondják, amatőr csapatról van szó, én ezzel a kijelentéssel nem tudok egyetérteni: több alapember is profi fizetést kap, de a többiek, a cserepadon lévők is komoly röplabdás múlttal rendelkeznek, értik, tudják a röplabdát. A PSE nem véletlenül jutott be a kupadöntő után a bajnokság fináléjába is…

Minden elemében

Vlado Milev, a borsodiak macedón válogatott légiósa:

– Most már nagyon benne vagyunk a ráhangolódásban, azt hiszem, jó formában is van a csapat. Érezni azt, hogy most már a szezon végén vagyunk, mindenki tudja, hogy most kell még utoljára odatennie magát. Az edzői stáb összeállította a taktikát, amit folyamatosan gyakorolunk, és próbáljuk majd azt leginkább megvalósítani a mérkőzéseken. Még egy kicsit visszakanyarodva az elődöntőre, azt nagyon jól kezdtük, de Kaposváron először kikaptunk, mert a hazaiak sokkal jobban játszottak, mint addig bármikor, mi pedig kicsit tompábbak voltunk. Azt követően viszont feljavult a játékunk, a Kaposvárnak nem jöttek már be annyira a nyitásai, így a játék minden elemében feléjük kerekedtünk, és teljesen megérdemelten jutottunk a döntőbe. A Pénzügyőr ellen a legjobbunkat kell nyújtanunk, be kell bizonyítanunk, hogy jelenleg mi vagyunk Magyarország legjobb csapata. Ehhez kellenek a jó szerváink, amelyek február közepe óta már megvannak, a jó fogadás, ami legutóbb Kaposváron közel kiválóan működött, valamint a blokkvédekezés, mezőnymunka, amivel szintén meccseket lehet eldönteni. Számomra nem kérdés, hogy képesek vagyunk megszerezni az aranyérmet, ennek érdekében mindent elkövetünk, és számítunk a szurkolóinkra is.

A csapat szerdán állt ismét edzésbe. Pénteken és vasárnap két labdás foglalkozás is volt, kedd délelőtt már csak egy óra, hiszen 19 órától meccs. A találkozót a vrck.hu honlapon élőben közvetítik.

A döntő menetrendje

1. mérkőzés

2019.04.23, 19.00: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE

2. mérkőzés

2019.04.25., 19.00: LV Sport Pénzügy­őr SE–Vegyész RC Kazincbarcika

3. mérkőzés

2019.04.27., 19.00: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE

4. mérkőzés

2019.04.29, 20.00: LV Sport Pénzügy­őr SE–Vegyész RC Kazincbarcika – ha szükséges

5. mérkőzés

2019.05.01., 19.00: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE – ha szükséges

