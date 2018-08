Megvan a szándék a közös folytatásra

Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei versenyző is medencébe ugrott a napokban Skóciában megrendezett úszó kontinensviadalon: Sztankovics Anna, a Miskolci VSI sportolója. Az 1996-os születésű 2012-es londoni olimpikon 100 m mellen 1:08.05-gyel a 11. helyen lett elődöntős, azonban onnan nem került a fináléba, 15. lett (1:08,49). 50 m mellen az előfutamból 31,15-tel a 12. helyen jutott tovább Sztankovics Anna, viszont onnan nem jutott a döntőbe (31,34) és a 11. lett. A 4×100 méteres női vegyesváltó – soraiban az MVSI úszójával, továbbá Hosszú Katinkával, Szilágyi Liliánával, és Verrasztó Evelyn­nel – a 8. legjobb idővel (4:03,92) lett döntős, aztán a fináléban a mieink ugyanezt a pozíciót tudták megtartani, elérni (4:04.58).

Jól érzik magukat

Hölcz Péter, az MVSI úszó szakosztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, Sztankovics Anna az utolsó kvalifikációs lehetőséget ragadta meg, hogy a kiutazó magyar csapat tagja legyen, és igyekezett is mindent megtenni Glasgowban, százas eredményén például javított. Amint az ismert, az immár 15-szörös magyar bajnok tavaly nyár végén igazolt az MVSI-be, és akkor szignált szerződése rövidesen lejár.

– Már beszélgettünk a jövőjéről – mondta Hölcz Péter. – A szándék mindkét részről meg van arra, hogy folytatódjon a közös munka, Anna – a barátjával – szeretne maradni Miskolcon, mert jól érzik itt magukat. Biztos, hogy egy-két héten belül ismét tárgyalni fogunk, miután hazajön, pihen egy keveset, és kiértékelik a glasgow-i szereplést. Majd meglátjuk, felmerül-e esetleg valamilyen új igény, kérés, ezek függvényében lehet majd bármit is kijelenteni. Az is fontos, hogy a nálunk lévő gyerekekkel jó a viszonya. Még egyszer hangsúlyozom, jelenleg mindketten úgy gondolkodunk, a klub és Anna is, hogy sor kerülhet újabb szerződés aláírására.

Szombaton tárgyalják az óvást

A LEN Nyílt Vízi Úszó Technikai Bizottságának elnöke, Sam Greetham bejelentette, hogy a magyar úszóválogatott által a férfi 10 km-es verseny befutója kapcsán beadott óvást a testület szombat reggel, az 5 km-es váltó előtt tárgyalja meg.

Mint megírtuk, az óvásban a korábbi években előfordult esetekre hivatkozva holtverseny kihirdetésére tett indítványt Gellért Gábor szövetségi kapitány az elsőként rangsorolt holland Ferry Weertman és a másodikként jegyzett Rasovszky Kristóf között, miután az időmérő hivatalosan tizedmásodpercre ugyanazt az időt állapította meg mindkét versenyző esetében.

A orosz főbíró a hivatalos célfotó és videofelvételek megtekintése után döntött arról, hogy a holland versenyző a győztes.

