Megvalósult több, régóta várt beruházás Borsodgeszt

A legjelentősebb fejlesztés az uniós támogatásból megújult bekötőút volt, amelyre régóta vártak a helybéliek, de használhat a turizmusnak is. A faluban vállalkozók például panziót építenek a jó levegőre, borokra, az emberek kedvességére alapozva.

– Már rossz állapotban volt a ravatalozónk, ezért saját erőből, közel hatmillió forintért részlegesen felújítottuk. A korábbi állapotához képest most már szinte új, így az önkormányzat még mélyebb kegyelethez tud hozzájárulni az utolsó úthoz – mondta Tóth Lajos Zoltán, Borsodgeszt polgármestere.

Ezenkívül egy régi önkormányzati épületet is felújítottak külsőleg, hőszigetelték, festették, s az ajtót is cserélték. A község önkormányzata korábban hiány nélkül gazdálkodott, ezért 50 millió forint állami támogatást kaptak, amelyet egy új kulturális központ építésére fordítanak. A létesítmény a volt posta és orvosi rendelő helyén épül majd meg. Az épületek bontása után építkeznek, amellyel augusztusra szeretnének elkészülni. A közel kétszáz főt befogadni képes központ hozzájárul majd, hogy Borsodgeszten otthonosan érezzék magukat az emberek. Lesz egy olyan hely, ahová a rendezvényeket is vihetik, ha rossz az idő.

A polgármester elárulta, amennyiben megépül a bükkaljai kerékpárút, az is vonz­erő lesz a településnek. A bekötőút megépülésével már mostanában is többen keresték föl biciklivel Borsodgesztet, ahonnan a Bükk karnyújtásnyira van.

