Megvalósult hétszázmilliós álom

A nagyságrendileg 700 millió forintos beruházás minden szempontból lehetővé teszi a minőségi képzést. Putnok a labdarúgásban regionális központ lett, az építkezés nagy része már befejeződött, apróbb finomítások azonban még hátravannak. Ez az öthektáros terület csak a sportról, a futballról szól.

Rövid idő alatt ötven településsel léptünk kapcsolatba.

Kádár Zsolt

Alig hat esztendővel ezelőtt alakult meg a Sajóvölgye Foci­suli. Nyilván akkoriban ilyen nagy volumenű terveket nem fogalmazhattak meg.

Kádár Zsolt: Amikor 2011 elején Sándor Zoltán kollégámmal megálmodtuk ezt a focisulit, még nem láthattunk ennyire előre. Első körben csupán azt szerettük volna elérni, hogy minden gyerek, még a legszegényebb réteg számára is elérhető legyen a labdarúgás. Tudjuk, hogy egy hátrányos helyzetű régióban élünk, a futball azonban minden fiatal számára kitörési pont lehet. Az alakulást követően arra törekedtünk, hogy ezeknek a srácoknak biztosítsuk a feltételeket, a pálya, az utazás és a felszerelés szempontjából.

Ehhez ketten azért kevesen voltak.

Kádár Zsolt: Valóban, a kollégák akaratára, elszántságára is szükség volt, valamint olyan partnerekre, akik segíteni tudnak nekünk a kezdeti lépések idején. Ezért fordultunk a felcsúti Puskás Akadémiához, akik mindenben a partnereink voltak. Elindult a munka, rövid idő alatt ötven településsel léptünk kapcsolatba. Az első időszak legnagyobb eredményének azt tartom, hogy alig két hét leforgása alatt ezer olyan fiút regisztráltunk, akik korábban egyáltalán nem fociztak. Ez adott egy óriási lökést, lendületet, innen indult a történet.

Eleinte Mucsony volt a bázis?

Kádár Zsolt: Igen, de a lehetőségek szerint a barcikai és a putnoki infrastruktúrát is használtuk. A Sajóvölgye Focisuli azonban ettől jóval nagyobb területet fedett le már akkor is. A környéken mindenhová eljutottunk, később pedig beindítottuk a buszjáratokat, hogy a gyerekek könnyen eljuthassanak az edzésekre, onnan pedig a munka elvégzése után haza is szállítottuk őket.

Egy ekkora fejlesztés akkor még álom volt?

Kádár Zsolt: Vagy még az sem. Minden apró előrelépésnek nagyon örültünk. Amikor megvehettük a buszokat, vagy amikor eljutottunk oda, hogy a korosztályaink már bajnokságokban játszanak, de ide sorolhatom azokat a pillanatokat is, amikor felszereléseket vásárolhattunk. A kollégákkal együtt nagyon sokat dolgoztunk ezért, és természetesen megbecsüljük mindazt, amit közösen elértünk. Hétről hétre javult a feltételrendszer. A gyerekek örömmel jöttek hozzánk focizni, egyre jobb eredmények jellemezték az utánpótlásunkat, a vezetők és az edzők lelkesedése is ezzel egyenes arányban fokozódott. Kinőttük azokat a pályákat, ahol az elején dolgoztunk, ezért nagyon boldogok voltunk, hogy beköltözhettünk az új utánpótlásközpontunkba.

Hogyan épül fel, miből áll az új bázis?

Kádár Zsolt: Kezdeném azzal, hogy van egy 800 négyzetméteres, kétszintes épületünk. A földszinten a csapat- és a játékvezetői öltözők, a szertár, a kazánház és a szurkolók számára kialakított külső WC-k találhatók. Az emeleten gazdasági és edzői irodák lettek kialakítva, valamint egy nagy, ötven fő befogadására alkalmas konferenciaterem is helyet kapott, ami a futball mellett számos egyéb rendezvény megtartására is alkalmas. Szívesen látunk mindenkit, ha ilyen célra van szüksége egy teljesen új helyiségre.

Az öt hektáron hány pálya fért el?

Kádár Zsolt: Két nagyméretű élő és egy nagyméretű műfüves pályánk van az utánpótlásközpontban, mindhárom kiváló világítással rendelkezik, így sötétedés után sem lehet akadály az edzések megtartása. Emellett egy 40×20-as műfüves csarnokkal is rendelkezünk, száz fő befogadásra alkalmas lelátóval. Ezek már elkészültek, de néhány további fejlesztést még tervezünk. Lábteniszpályát, portásfülkét, géptároló helyiségeket, fásítást, egyéb szépítőfeladatokat. A lényegi munkákkal azonban szerencsére már elkészültünk. Köszönet jár érte valamennyi partnerünknek, Tamás Barnabásnak, Putnok polgármesterének, és ki kell emelni az elnökünk, Negrucz Ágoston szerepét, aki ugyancsak mindig mindenben partnernek bizonyult.

A felnőtt putnoki futballcsapat is itt fog játszani?

Kádár Zsolt: Ez utánpótlásbázis, de a felnőttek is itt végzik a téli felkészülésüket, ám a műfüves pályánkon több csapat megfordult az elmúlt időszakban. Örömteli, hogy a város sikeresen pályázott és központi támogatást kapott a Váradi Béla Sportközpont felújítására, ahol a klubház már minden igényt kielégít, tavasztól a pályával és a lelátókkal folytatódik a munka. A stadion meg fog felelni az NB II-es feltételrendszernek, viszont addig, a tavaszi idényben nem lehet használni. Azt szeretnénk, ha ezalatt az utánpótláscentrumban játszhatna a PVSE, ehhez azonban néhány munkát még el kell végezni, és az MLSZ hozzájárulására is szükség lesz.

