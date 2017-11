Megválasztották az agrárkamara B.-A.-Z. megyei tisztségviselőit

Az alakuló ülésen megválasztották a tisztségviselőket is, így a NAK megyei elnökét is: a tisztséget ismét Taskó József látja el. A november 3-i kamarai választások eredménye alapján a Magyar gazdakörök és gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 támogató szervezetének küldöttjelölt-listáján szereplő személyek alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést.

A NAK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökének, Taskó Józsefnek a munkáját öt alelnök segíti: Osvay György a mezőgazdaságért, dr. Orosz Gábor élelmiszeriparért, Zay Adorján vidékfejlesztésért, Hajdú László általános agrárgazdasági ügyekért, illetve Szaniszló János és Nagy László helyi földbizottsági ügyek felelőseként.

A megyei küldöttek 15 országos küldöttet, és az etikai bizottság tagjait is megválasztották. A NAK országos küldöttgyűlése még 2017 májusában határozott arról, hogy a hatékonyabb működés érdekében a tisztújítás alkalmával átalakul a kamarai szakmai osztályok rendszere is. Ahogy országosan, úgy megyei szinten is kilencre racionalizálták a korábbi 15 osztályt, és választották meg vezetőiket. A szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztályt Rácz László, a kertészeti és beszállítóipari osztályt Mikita Tamás, az állattenyésztési és beszállítóiparit Tolvaj Ferenc, az élelmiszer-feldolgozásit Újjobbágy Miklós, az élelmiszer-kereskedelmit Osvay György, a kistermelői és helyi kezdeményezések osztályát Bénó Gábor, az erdő-, vad-, és halgazdálkodásit dr. Hegedűs Attila, az együttműködés, fiatal gazda és innovációs osztályt Fáy Attila, míg a környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatóságit Vinnai Miklós vezeti a következő öt évben.

Az alakuló ülés utáni tájékoztatón Taskó József hangsúlyozta: komoly felhatalmazást kaptak, de egyben nagy feladatot is. Szeretnének mindenki kamarája lenni és támogatni az alulról jövő kezdeményezéseket.

