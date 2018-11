Megunt pulcsiból szupertrendi lakásdísz

Ahogy egyre hamarabb sötétedik, és mind hűvösebbek lesznek az esték, úgy kapnak egyre nagyobb szerepet öltözködésünkben a kötött holmik. Miért ne csempészhetnénk be általuk otthonunkba is egy kis melegséget? Nem kell vagyonokat költeni az új kedvencekre, elég csak körülnézni a gardróbban vagy az online piactéren, hisz a megunt, kinyúlt vagy kinőtt kötött cuccokat egy kis kreativitással változatos módon újrahasznosíthatjuk.

A kanapén elhelyezett díszpárnákkal látványos változást érhetünk el. Az új huzatok elkészítése legfeljebb fél órát vesz igénybe, és még varrásra sincs szükség, ha a széleket textilragasztóval vagy vasalható ragasztószalaggal rögzítjük. Advent idején választhatunk piros és zöld színeket, illetve karácsonyt idéző mintákat. De fehér, szürke és barna árnyalatokat választva egészen márciusig nem kell lecserélnünk újdonsült kedvenceinket.

Körbeölel a puhaság

Most, hogy a pulcsi elejét és hátát felhasználtuk, a maradék anyagot se hagyjuk kárba veszni! Az ujjrészeket virágcserépre húzva szoba­növényeinket is „téliesíthetjük”, míg egy befőttes üveget bevonva akár mutatós tárolóként is új életre kelhet. Nagyobb kaspókhoz ideális lehet a garbónyak, a mandzsettából pohár-, illetve bögremelegítő készülhet.

A kötött pulcsi más formában is rejthet izgalmas kincseket: csinos kis zsák készülhet belőle, melyben stílusosan adhatjuk át a mikulásra, karácsonyra szánt meglepetéseket. Sőt, ajándék is készülhet belőle! Egy hóember vagy mókás manó elkészítése sem ördöngösség, a neten számtalan DIY videóból inspirálódhatunk.

