Megújultak a zsolcai utak

– Nagy öröm, hogy most itt lehetünk ezen az ünnepélyes átadáson –mondta pénteki, Alsózsolcán tartott sajtótájékoztatóján Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. – Országunk erős gazdaságának is köszönhetően útfelújításokat is tudtunk végrehajtani választókerületem három településén: Alsózsolcán, Felsőzsolcán és Sajókeresztúrban közel negyedmilliárd forint értékben.

– A mai napon a szalagot is átvágjuk, tehát teljesen elkészültek a munkálatok. Bízom benne, hogy ezek a fejlesztések mindenki megelégedésére szolgálnak, mert egy országgyűlési képviselőnek mi a legfontosabb? Az, hogy az a térség, melyet képvisel, folyamatosan fejlődjön és erősödjön, és ezek a fejlesztések is ezt szolgálják.

Ezek a fejlesztések mindenki megelégedésére szolgálnak.” Csöbör Katalin

– Számunkra is nagy öröm, hogy újabb útszakaszok újultak meg a megyében – jelentette ki Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. megyei igazgatója. – Alsózsolcán a teljes főutca közel három kilométer hosszan, Felsőzsolcán a Kassai utca kapott új burkolatot, míg Sajókeresztúrban az elbontott vasúti átjáró helyén sikerült a korrekciót elvégeznünk.

– Ebben az évben a Magyar Közút saját üzemeltetési forrásából összesen 45 kilométer utat újított fel a megyében, a munkákhoz 26 ezer tonna aszfaltot használtunk fel. A közeljövőben is lesznek felújítások, akár a Magyar Közút saját forrásából vagy egyéb forrásokból. A munkálatok a megyében várhatóan 2018 tavaszán folytatódnak. Itt szeretném megköszönni mindenkinek aki részt vett a megvalósításban – az előkészítéstől kezdve a kivitelezésig – a precíz és pontos munkáját, hogy mindez megvalósulhatott és biztonságos közlekedést biztosító új burkolatot tudunk ünnepélyesen átadni.

