Egyedi tárlattal várja látogatóit a megújult taktaharkányi tájház

Kitett magáért a taktaközi település az idei Múzeumok Éjszakáján. A művelődési ház udvarán a Ciráda zenekar koncertjével és a Főnix Tűzzsonglőr csapat show műsorával várták a kilátogatókat, Ördög Melinda néptánc oktató vezetésével pedig táncolhattak is az egybegyűltek. Az ünnepi körítés a megújult tájháznak is szólt, melyről “lefújták a port” a taktaharkányiak: nagy gonddal rendezték át a tárlatot, a végeredmény pedig egy olyan falusi tájház, mely valóban párját ritkítja nem csak a környékbeli települések tekintetében, de országhatáron innen is.

Öt nap munkája

Dr. Szemán Ákos taktaharkányi polgármester ötlete alapján Nagy Attiláné önkormányzati képviselő szervezésével kezdődtek el a munkálatok 2017. június 19-én, aminek kivitelezéséhez kicsik és nagyok együttes erővel mozdultak meg. Rengeteg munkával – rövidnek mondható – öt nap alatt, szemet gyönyörködtető állapotba került a tájház és annak udvara. Rengetegen segítették régi tárgyakkal, ötletekkel berendezni az épületet és kívülről is ráfért a tatarozás, ugyanis a hosszú idő nem kímélte a több mint kétszáz éves épületet.

Az utolsó simítások elvégzése előtt egy művész tanárt és házastársát köszönthettünk a helyszínen, akik szemügyre vételezés után elismerő szavakkal illeték a község büszkeségét, véleményük szerint kevés ilyen állapotú és szépen felszerelt tájházat láttak országunkban. A házhoz fonott, fűz kerítés is épült, mely az eredeti állapot helyreállítását célozta. 2015-ben az udvaron sikerült egy régi tűzoltókocsit, szekeret és ekét elhelyezni, 2016-ban a Tájház nádteteje újult meg, azonban a mostani munka volt az, amely a berendezéssel, valamint a festési munkálatokkal elérte, hogy a Tájház igazi muzeális intézmény lehessen.

A munkában közreműködők portálunkon keresztül is köszönetet mondanak az ötletgazdának, kivitelezőknek és adományozóknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a település méltón képviseltesse magát ezen a múltunkat felidéző, kivételes eseményen. Mert ahogy tartja a mondás: “Aki a múltját nem ismeri, a jövőjét sem ismeri.”

A tájház Facebook oldala: facebook.com/taktahtajhaz

