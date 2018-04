Megújult külsőt kap a park Kazincbarcikán

Az észak-borsodi város egyik legnagyobb pihenőparkjának korszerűsítése tavaly ősszel kezdődött.

A teljes felújítás során elbontották a korábbi labdahálós játszóeszközöket és pályákat, ezeknek a helyére olyan új, sok esetben hazánkban még egyedülálló játékok, installációk kerülnek, amelyek minden korosztály igényeit kielégítik. Szitka Péter, Kazincbarcikai polgármestere úgy fogalmazott, a terület felújítása már régóta szükséges volt.

Markáns változás

– Első körben a sportpályák újulnak meg, ezt követik az új játszóeszközök, melyeket két ütemben helyezünk ki ebben az évben. Úgy gondolom, év végére már markáns változást láthatnak majd az itt élők, jövőre pedig szeretnénk befejezni a rekonstrukciót – részletezte Szitka Péter.

Emellett fitneszeszközökkel, valamint a mozgás­koordinációt javító és készségfejlesztő játszóeszközöket is magába foglaló játszótérrel gazdagodik a barcikai Fő tér. Megmarad a terület pihenő­park funkciója, megújul a csapadékvíz-elvezetés, a közvilágítás, a sétányok, és új utca­bútorokat is kihelyeznek.

A városvezető úgy fogalmazott, az elmúlt években számos olyan terület újult meg, amelyre a lakosság részéről is igény mutatkozott, ilyen volt többek között az Egressy út, a Völgy-park vagy az Építők úti terek, és most a Fő tér is.

Amire régóta várnak

– A terület rendezésével kapcsolatban még a fejlesztés megkezdése előtt lakossági fórumot is tartottunk, az elkészült terveket az itt élők többnyire támogatták, leginkább csak az ütemezéssel kapcsolatban voltak észrevételek, mindenki azt szerette volna, hogy előtte kezdjünk. Most, hogy már zajlik a munka, azt gondolom, ha elkészülnek a szakemberek, egy olyan közösségi teret adhatunk az itt élőknek, amire már nagyon régóta vártak – zárta a városvezető.

A beruházás várhatóan jövő év végén fejeződik be.

