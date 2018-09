Megújult környezet, több lehetőség a kisrozvágyi könyvtárban

A beruházás újabb lehetőségeket is teremtett – ilyen például a kicsiknek a gyerekkuckó, a nagyoknak a különálló folyóirat-olvasó.

Kisrozvágy alig 200 lelket számláló település a Bodrogközben. Iskolásai, óvodásai a szomszédos községbe járnak, állandó posta is csak ott van, a legközelebbi könyvesbolt pedig valószínűleg a 30 kilométerre fekvő Sárospatakon található. De vannak terveik a régi iskolaépülettel, olyan gazdag a rendezvénynaptárjuk, amelyet egy nagyobb település­­ is megirigyelhetne – és a művelődési házzal egy épületben található könyvtárban is szép a forgalom. Mostantól még több lehetőség kínálkozik az olvasásra, internetezésre és a közös programokra a felújított könyvtárban.

Összefogással

Az új bútorok beszerzését a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében rendelkezésre álló állami támogatásból finanszírozta a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A laminált padló lerakásáról, a villanyszerelésről és a festésről a település önkormányzata gondoskodott a közmunkaprogram keretében – tudtuk meg Roják Laurától, a település polgármesterétől.

Sokadszorra bizonyosodik be a megyében, hogy a kistelepülések is tudnak előrelépni, a település közösségének jövőképet biztosítani – ezt már dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta a könyvtár átadásakor. A lehetőségek adottak, így ha a település vezetésében megvan az akarat, tudnak élni vele. Nem kis munka ez, de megéri, hiszen a közösség megtartásáról, a gyermekek esélyegyenlőségéről van szó. A megújult könyvtárban ugyanis olyan információkhoz, a tanulást, a tartalmas szórakozást támogató szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá a kisrozvágyi iskolások, mint a környékbeli városokban élők.

Ehhez a gondolathoz kapcsolódva dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója kiemelte: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül a kulturális kormányzat biztosítja a lehetőséget és az anyagi hátteret a kis könyvtárak folyamatos korszerűsítéséhez. Jelenleg 325 kistelepülést látnak el a megyében, és immár ötvenhez közelít a felújított könyvtárak száma.

